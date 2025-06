Trump recua no último minuto sobre a sua escolha para liderar a NASA

A NASA, agência espacial norte-americana, enfrenta um período de incerteza na sua liderança. Uma decisão de última hora do Presidente Donald Trump alterou drasticamente os planos para a nomeação do seu próximo administrador.

Anúncio surpresa na liderança da NASA...

A NASA vê-se perante a missão de encontrar um novo líder para a agência, na sequência de uma reviravolta dramática por parte do Presidente Donald Trump. Numa publicação na plataforma Truth Social, o presidente retirou a sua nomeação de Jared Isaacman para o cargo de administrador da NASA.

Conforme noticiado inicialmente pelo Semafor, este recuo surge escassos dias antes de Isaacman se apresentar perante o Senado dos EUA para a sua audiência de confirmação.

Trump detalhou na sua publicação que anunciará em breve outro nomeado, alguém que esteja mais alinhado com a missão presidencial e que irá "colocar a América em primeiro lugar no espaço." Liz Huston, porta-voz da Casa Branca, afirmou em comunicado ser "essencial que o próximo líder da NASA esteja em total alinhamento com a agenda 'America First' do Presidente Trump".

Segundo o The New York Times, fontes não identificadas atribuem a retirada da nomeação a doações anteriores de Isaacman a "democratas proeminentes".

O perfil de Jared Isaacman

Além do seu papel como CEO da empresa de processamento de pagamentos Shift4, Isaacman tem-se destacado no mundo das viagens espaciais comerciais.

O empresário multimilionário já viajou até ao espaço duas vezes, tendo inclusivamente assumido o comando da missão Polaris Dawn, operada pela SpaceX, que realizou a primeira caminhada espacial comercial.

Isaacman era conhecido como um aliado próximo de Elon Musk, CEO da SpaceX, que recentemente deixou o seu papel de conselheiro do presidente na Casa Branca.

