Compradores da Nintendo Switch 2 estão a relatar ecrãs estragados… por causa das faturas

Após um período de grande antecipação, e alguma incerteza devido às tensões comerciais entre os EUA e a China que afetaram a disponibilidade em certos mercados, a Nintendo Switch 2 começou finalmente a ser entregue. Contudo, nem tudo correu como esperado.

Agrafos nos ecrãs da Nintendo Switch 2!

Conforme reportado pelo IGN, diversos compradores da Nintendo Switch 2 nos Estados Unidos depararam-se com uma surpresa extremamente desagradável ao levantarem as suas consolas nas lojas. Várias unidades do novo dispositivo apresentavam o ecrã perfurado.

As publicações que rapidamente se disseminaram em plataformas como o Reddit e o X indicam que os funcionários de algumas lojas, que organizaram entregas especiais à meia-noite, tiveram a infeliz ideia de agrafar os talões de compra diretamente na parte frontal da caixa da Nintendo Switch 2.

Os agrafos metálicos atravessaram a embalagem de cartão e cravaram-se no painel da consola, o que resultou em danos visíveis e permanentes.

Arranque das vendas não correu como esperado...

Os casos que ganharam maior visibilidade até ao momento foram registados em lojas da cadeia GameStop, embora não se saiba se este problema ocorreu noutras. A frustração e o desalento dos primeiros utilizadores da Nintendo Switch 2 são, compreensivelmente, enormes.

Olá! A minha Switch 2 tem buracos de agrafo no ecrã. Agrafaram o recibo à caixa [...] e danificaram o ecrã.

Publicou um utilizador, no X.

A GameStop agrafou os recibos da minha Switch 2 e das dos meus amigos à caixa. FML [Fuck my Life]. É uma verdadeira loucura. Agora terei de esperar 3 meses por novo stock.

Partilhou outro utilizador.

Até ao momento da redação deste artigo, nem a GameStop nem a Nintendo se pronunciaram publicamente sobre estes incidentes ocorridos nos EUA.

Para além das queixas dirigidas aos funcionários da GameStop pela falta de cuidado ao manusear as embalagens e os talões, a Nintendo também está a ser alvo de críticas relativamente à própria embalagem da Switch 2.

As críticas não se focam apenas na espessura do cartão utilizado pela empresa japonesa para distribuir a sua nova consola, mas também na ausência de medidas de proteção adicionais para o ecrã.

A Nintendo Switch 2 e os comandos Joy-Con encontram-se na parte superior da embalagem - ficam imediatamente visíveis assim que se levanta a tampa. A zona central do dispositivo, onde se localiza o ecrã, está virada para cima, protegida apenas por uma película de plástico fina.

