Nintendo Switch 2 a caminho com muitos (e bons) jogos

Foram recentemente revelados mais alguns nomes que se vão juntar ao lançamento da Nintendo Switch 2. A consola, está prestes a chegar e, ao que parece, vem muito bem acompanhada. Venham conhecer esses jogos.

A Nintendo Switch 2 está mesmo quase a ser lançada no mercado. Esta nova consola, sucessora natural de uma das mais bem sucedidas consolas Nintendo, encontra-se a captar um tremendo interesse da comunidade.

As noticias agora reveladas de mais alguns jogos a caminho da consola no seu lançamento, têm o condão de aumentar ainda mais a expetativa em redor do seu lançamento.

A Nintendo Switch 2 será lançada a 5 de junho e trará consigo muitos jogos novos e, certamente, empolgantes.

Os principais destaques de jogos a serem disponibilizados para a Nintendo Switch 2 por altura do seu lançamento, são os seguintes:

Mario Kart World

Fortnite

Split Fiction

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Street Fighter 6

Yakuza 0: Director's Cut

Hogwarts Legacy

Civilization VII

HITMAN World of Assassination – Signature Edition

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

SONIC X SHADOW GENERATIONS

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster

DELTARUNE

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Entretanto foram também anunciados outros jogos em fase final de desenvolvimento e que serão lançados mais tarde, ainda este ano.

Donkey Kong Bananza

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition

Pokemon Legends

ELDEN RING Tarnished Edition

Kirby Air Riders

Star Wars: Outlaws

Borderlands 4

Hades II

StarSeeker

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

The Duskbloods

Enter the Gungeon 2

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

Project 007 (título provisório)

Como podem ver são muitos, e bons, os títulos a caminho da Nintendo Switch 2. Mais um lançamento de uma consola Nintendo que se encontra a gerar fortes expetativas e, como se consegue ver pela lista de jogos que acompanham o seu lançamento, os principais parceiros marcam presença.

Podem ver aqui, todas as especificações da Nintendo 2.

A chegada da Nintendo Switch 2, promete transformar a experiência de jogar numa consola Nintendo, com muitas novidades e melhorias parecem fazer deste pequeno pedaço de tecnologia, uma fantástica bomba de divertimento.

Um dos maiores destaques consiste na capacidade de personalização dos Joy-Con 2, que passam a permitir a troca das faixas laterais, permitindo um toque mais pessoal. No entanto, os Joy-Con 2 trazem outras novidades que não se resumem apenas à vertente estética. Os controladores foram redesenhados para oferecer maior facilidade de uso, com botões maiores e um mecanismo magnético que facilita o encaixe na dock da consola:

Tiras laterais intercambiáveis em cores diferentes

Sistema de encaixe magnético para maior estabilidade

Design ergonômico com botões SL/SR ampliados

Compatibilidade com novos recursos, como o GameChat

Função de mouse: Compatível com jogos de estratégia e tiro.

Esta possibilidade de personalizar os Joy-Cons 2 adiciona uma maior capacidade de personalização mas, por outro lado, a própria consola promete avanços tecnológicos de relevo, como um écran LCD de 7,9 polegadas, suporte para 4K (1080p, 120Hz) no modo TV (resolução máxima: 4K a 60 FPS no modo TV) e retro compatibilidade com jogos da Nintendo Switch original.

A consola terá ainda uma capacidade de armazenamento interno de 256 GB, expansível por via MicroSD e uma bateria com entre 2 a 7 horas de longevidade.

Por outro lado, o processado será da NVIDIA personalizado, com tecnologia de 5nm.

Outras novidades incluem: