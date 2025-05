Novidade IA do WhatsApp muda a forma como conversa com os contactos

É inevitável e está já presente para todos, quer se queira ou não. Falamos da IA da Meta na Europa em muitos serviços desta gigante. O WhatsApp foi um dos primeiros a ter acesso e agora começam a chegar as novidades. A primeira promete mudar a forma como conversa com os contactos.

A Meta adicionou a sua inteligência artificial Meta AI ao WhatsApp há algumas semanas. Uma decisão controversa porque, para um assistente de inteligência artificial funcionar, tem de invadir a privacidade dos utilizadores. Quem aceitar as regras terá uma nova funcionalidade descoberta na mais recente versão beta do WhatsApp: a criação dos próprios wallpapers usando IA para usar nas conversas.

O WhatsApp já oferece a criação de wallpapers com tecnologia de IA, mas é a IA que os cria. Nas próximas semanas, será possível criar os próprios papéis de parede para as conversas simplesmente dizendo à Meta AI o que se pretende. A nova ferramenta foi descoberta pelo WABetainfo.

Na última versão beta do WhatsApp para Android, especificamente na versão 2.25.15.7. Esta está já disponível na Google Play Store e existem menções a esta nova funcionalidade, embora ainda não esteja ativa. Bastará dizer o que se pretende e a Meta AI gera.

Pode-se também escolher algo relacionado com a conversa onde se irá utilizar. Como o WABetainfo conseguiu verificar, a IA da Meta cria várias versões do que se lhe pede, para poder escolher uma. Pode então personalizar a gosto, com comandos como “trocar as calças de ganga por uns calções”, “colocar um chapéu no elefante” e assim por diante.

Pode-se usar estes papéis de parede, criados pela imaginação e auxiliados pela IA, tanto em conversas de grupo como em conversas privadas. Há total liberdade para os colocar onde se quiser. E, claro, pode-se partilhar as melhores criações com familiares e amigos, para que também as possam apreciar.

A Meta é inteligente e sabe que com “tentações” como criar avatares personalizados ou os seus próprios wallpapers gerados com IA, habitua as pessoas a integrar a IA nas suas vidas. E acima de tudo, para que se esqueçam da questão da privacidade.