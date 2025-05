Anonymous cumpre promessa e realiza primeiro ataque contra Donald Trump

Os conhecidos Anonymous estão numa guerra silenciosa contra Donald Trump. Esta estava prometida desde o primeiro momento e quer limitar as ações do presidente americano. As primeiras ações aconteceram agora, com todos os dados dos voos de deportação de Donald Trump para as prisões de El Salvador foram pirateados.

Numa decisão polémica, o presidente dos Estados Unidos decidiu deportar imigrantes venezuelanos para prisões em El Salvador, apesar de um juiz o ter declarado ilegal. 75% destas deportações são realizadas pela companhia aérea GlobalX, que recebe anualmente 65 milhões de dólares dos cofres públicos em troca.

Durante várias horas, a mensagem da imagem abaixo foi visível no site da companhia aérea GlobalX, embora tenha sido posteriormente apagada. Mas além de piratear a web, o Anonymous obteve informações confidenciais importantes.

A mensagem diz: “Os Anonymous decidiram executar a ordem do juiz, uma vez que tu e a tua equipa bajuladora ignoram ordens legais que vão contra os teus planos fascistas. Perdeste outra vez, Donnie”. Donald Trump usou a antiga Lei dos Inimigos Estrangeiros (AEA) de 1798 para transferir imigrantes venezuelanos, alegadamente criminosos, para prisões em El Salvador.

Esta lei aplica-se a “uma nação ou governo estrangeiro que tenha ameaçado ou perpetrado uma invasão ou incursão predatória nos Estados Unidos”. O juiz federal Fernández Rodríguez decidiu que um gangue de imigrantes, criminoso ou não, não é uma invasão de uma nação estrangeira e declarou as deportações ilegais, embora continuem a ser realizadas.

Segundo os hackers, têm na sua posse todos os planos de voo e listas de passageiros da companhia aérea GlobalX, de janeiro a maio, que já enviaram para os meios de comunicação social. A 404Media verificou estes dados e confirma que são reais.

O ataque dos Anonymous à companhia aérea GlobalX, que deporta imigrantes para prisões em El Salvador, é o primeiro dos ataques que este grupo de hackers ativistas planeia realizar contra a administração de Donald Trump.