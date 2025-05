Google revelou finalmente quando será lançado o Android 16

O Android Show revelou muitas novidades sobre o que a Google está a preparar para o seu sistema operativo. O foco é sem qualquer dúvida o Android 16, que a marca prepara. Agora, diretamente, a gigante das pesquisas revelou finalmente quando este sistema chega e como se pode ver, está para muito breve, não se limitando aos Pixel.

Google revelou uma novidade importante

Embora não tenha emitido qualquer declaração oficial sobre o lançamento do Android 16, a Google confirmou que a nova versão do ecossistema chegará “no próximo mês”. O presidente do ecossistema Android, Sameer Samat, disse aos jornalistas e outros participantes do evento que devem “estar atentos às atualizações que chegarão aos seus dispositivos Pixel a partir do próximo mês”.

Infelizmente, não haverá novidades do Android 16 em junho, como a Google sugeriu oficialmente no início desta semana. De acordo com Samat, o Android 16 estará disponível para a Samsung e outros dispositivos algures durante “este verão”.

Como a Google disse que os dispositivos Pixel serão os primeiros a receber a atualização do Android 16 em junho e os telefones da Samsung só a receberão mais tarde, pode haver aqui um alinhamento. Há uma grande probabilidade de a One UI 8 ser lançada na mesma altura em que a empresa sul-coreana apresentar os novos Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7.

Já sabemos quando será lançado o Android 16

Os principais dobráveis ​​da Samsung deverão ser revelados em julho e ambos virão com o Android 16 de fábrica. A Samsung já começou a testar o One UI 8, pelo que um lançamento em julho ou agosto faz sentido. Quanto a outras marcas, é difícil dizer quando começarão a lançar a atualização do Android 16. É seguro assumir que isso acontecerá logo após todos os dispositivos Pixel elegíveis receberem a atualização.

De acordo com relatórios anteriores, a Google lançará o Android 16 para dispositivos Pixel no dia 3 de junho. Isso está conforme o que a empresa de Mountain View disse durante o Android Show no início desta semana. Mesmo que a atualização não esteja disponível na primeira semana de junho, pelo menos sabemos que chegará algures no próximo mês.

Quem tem um smartphone Pixel, deve ficar atento à atualização que começará em junho. Entretanto, a Google lançou recentemente mais uma versão beta do Android 16. Esta aborda vários problemas importantes sinalizados pelos testadores. Os inscritos no programa beta, já pode descarregar o Android 16 beta 4.1.