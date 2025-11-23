Chegou o Nothing OS 4.0! O que traz de novo?

A Nothing começou a distribuir o Nothing OS 4.0, que é baseada no Android 16. Conheça as principais novidades deste novo sistema operativo.

Esta atualização traz diversas novidades, focadas tanto em design como em funcionalidades que aproveitam ao máximo a sua interface e hardware.

Principais Novidades do Nothing OS 4.0

Integração de Live Updates no Glyph (“Glyph Progress”)

Um dos destaques do OS 4.0 é a fusão entre o Android 16 e a interface Glyph da Nothing. As notificações em tempo real (“Live Updates”), como entregas, corridas ou temporizadores, podem agora ser exibidas diretamente no LED traseiro (ou matriz de pontos) do telemóvel.

No Phone 3, a interface Glyph mostra uma barra de progresso animada numa matriz de pontos.

Em modelos mais antigos, as luzes “contam” para cima ou para baixo conforme o progresso.

Redesign visual e ícones

Ícones das apps próprias da Nothing foram redesenhados para um estilo mais minimalista.

Os ícones da barra de estado também foram atualizados para ficarem mais simples e coerentes.

Novos estilos de relógio para o ecrã de bloqueio (“lock screen clocks”) foram adicionados.

As animações do sistema estão mais suaves, e a experiência de interação (gestos, toques) tem uma resposta tátil mais refinada.

Modo “Extra Dark” mais profundo

A Nothing incluiu um modo escuro reforçado, designado de “Extra Dark Mode”, com pretos mais intensos para melhorar o contraste e reduzir o consumo de energia

Multitarefa melhorada

A “Pop-up View” foi reforçada: agora pode ter duas janelas flutuantes ao mesmo tempo.

Novos tamanhos de widgets + Ocultar apps

Mais opções de tamanho para widgets, incluindo layouts 1×1 e 2×1 para apps como tempo (“Weather”), pedómetro (“Pedometer”) e “Screen Time”.

No “App Drawer” pode ocultar ícones, deixando um ecrã mais limpo; para aceder a esses apps ocultos, usar a pesquisa.

IA e “Essential Apps”

Introdução das Essential Apps: são widgets ou mini‑apps criadas por IA, onde pode descrever o que quer, e o sistema gera a app.

Um AI Dashboard foi adicionado para monitorizar quando a IA está a ser usada no telefone.

Funcionalidades específicas para o Phone 3

“Pocket Mode”: quando o telemóvel está no bolso, a matriz de pontos do Glyph desativa-se automaticamente, poupando energia.

“Flip to Glyph”: agora permite escolher se o telemóvel vibra ou fica em modo silencioso quando o vira.

Novos “Glyph Toys”: visualizações como ampulheta (“Hourglass”) e ciclo lunar (“Lunar Cycle”) para a interface Glyph.

Desempenho e ajustes

A Nothing otimizou a forma como as apps iniciam, para acelerar o arranque. Há também melhorias nos gestos, transições e nas respostas visuais para tornar a experiência mais fluida.

O Nothing OS 4.0 representa uma boa evolução para os smartphones da marca Nothing. Esta nova versão combina design minimalista, experiência de utilização mais fluida e funcionalidades inovadoras, especialmente na interface Glyph.

Com Live Updates, novos widgets, melhorias na multitarefa e integração de IA através do Playground e das Essential Apps, o sistema oferece mais controlo, personalização e interatividade.