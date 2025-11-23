Chegou o Nothing OS 4.0! O que traz de novo?
A Nothing começou a distribuir o Nothing OS 4.0, que é baseada no Android 16. Conheça as principais novidades deste novo sistema operativo.
Esta atualização traz diversas novidades, focadas tanto em design como em funcionalidades que aproveitam ao máximo a sua interface e hardware.
Principais Novidades do Nothing OS 4.0
Integração de Live Updates no Glyph (“Glyph Progress”)
- Um dos destaques do OS 4.0 é a fusão entre o Android 16 e a interface Glyph da Nothing. As notificações em tempo real (“Live Updates”), como entregas, corridas ou temporizadores, podem agora ser exibidas diretamente no LED traseiro (ou matriz de pontos) do telemóvel.
- No Phone 3, a interface Glyph mostra uma barra de progresso animada numa matriz de pontos.
- Em modelos mais antigos, as luzes “contam” para cima ou para baixo conforme o progresso.
Redesign visual e ícones
- Ícones das apps próprias da Nothing foram redesenhados para um estilo mais minimalista.
- Os ícones da barra de estado também foram atualizados para ficarem mais simples e coerentes.
- Novos estilos de relógio para o ecrã de bloqueio (“lock screen clocks”) foram adicionados.
- As animações do sistema estão mais suaves, e a experiência de interação (gestos, toques) tem uma resposta tátil mais refinada.
Modo “Extra Dark” mais profundo
- A Nothing incluiu um modo escuro reforçado, designado de “Extra Dark Mode”, com pretos mais intensos para melhorar o contraste e reduzir o consumo de energia
Multitarefa melhorada
- A “Pop-up View” foi reforçada: agora pode ter duas janelas flutuantes ao mesmo tempo.
Novos tamanhos de widgets + Ocultar apps
- Mais opções de tamanho para widgets, incluindo layouts 1×1 e 2×1 para apps como tempo (“Weather”), pedómetro (“Pedometer”) e “Screen Time”.
- No “App Drawer” pode ocultar ícones, deixando um ecrã mais limpo; para aceder a esses apps ocultos, usar a pesquisa.
IA e “Essential Apps”
- Introdução das Essential Apps: são widgets ou mini‑apps criadas por IA, onde pode descrever o que quer, e o sistema gera a app.
- Um AI Dashboard foi adicionado para monitorizar quando a IA está a ser usada no telefone.
Funcionalidades específicas para o Phone 3
- “Pocket Mode”: quando o telemóvel está no bolso, a matriz de pontos do Glyph desativa-se automaticamente, poupando energia.
- “Flip to Glyph”: agora permite escolher se o telemóvel vibra ou fica em modo silencioso quando o vira.
- Novos “Glyph Toys”: visualizações como ampulheta (“Hourglass”) e ciclo lunar (“Lunar Cycle”) para a interface Glyph.
Desempenho e ajustes
A Nothing otimizou a forma como as apps iniciam, para acelerar o arranque. Há também melhorias nos gestos, transições e nas respostas visuais para tornar a experiência mais fluida.
O Nothing OS 4.0 representa uma boa evolução para os smartphones da marca Nothing. Esta nova versão combina design minimalista, experiência de utilização mais fluida e funcionalidades inovadoras, especialmente na interface Glyph.
Com Live Updates, novos widgets, melhorias na multitarefa e integração de IA através do Playground e das Essential Apps, o sistema oferece mais controlo, personalização e interatividade.