Se emprestar o carro e acontecer um acidente, o seguro cobre?

Se emprestar o carro a amigos ou familiares e estes tiverem um acidente com o veículo, será que o seguro cobre os danos? Saiba o que acontece normalmente nestas situações.

A resposta depende de vários fatores, principalmente do tipo de seguro contratado e das condições da apólice. O seguro de automóvel geralmente cobre acidentes apenas se o condutor estiver autorizado. Isso significa que a pessoa que conduz o veículo deve estar mencionada na apólice ou cumprir os requisitos definidos pela seguradora, como ter carta de condução válida e ter uma idade mínima.

As seguradoras costumam considerar os condutores jovens ou recém-encartados como risco elevado. Por isso, em caso de acidente, podem aplicar franquias maiores. Este detalhe é importante para evitar surpresas financeiras caso o filho cause algum dano.

Exclusões de Cobertura no caso de acidente

O seguro pode ser recusado se o condutor cometer infrações graves, como:

Conduzir sob efeito de álcool ou drogas;

Condução sem carta válida ou com carta suspensa;

Utilizar o veículo para fins não autorizados.

Além disso, no regime probatório (primeiros três anos de carta), os limites legais de álcool são mais baixos, o que aumenta a responsabilidade do jovem condutor.

Se o carro for apanhado em infrações, a responsabilidade recai normalmente sobre quem conduzia. O titular do seguro só será responsabilizado se não conseguir provar quem estava ao volante.