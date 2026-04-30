O Android 17 já está disponível para estes smartphones Xiaomi

Com o lançamento oficial do Android 17 a aproximar-se, a Xiaomi está a libertar o acesso à versão beta para os utilizadores dos seus smartphones mais recentes. Assim, quem tiver um destes smartphones da Xiaomi, poderá testar já todas as novidades que a Google preparar para breve.

Android 17 disponível para smartphones Xiaomi

Assim que os utilizadores ficam a saber que uma nova versão do sistema operativo dos seus telemóveis está disponível, ficam ansiosos para experimentá-la. As melhorias de desempenho e segurança são geralmente acompanhadas de novas características e funcionalidades , que são ainda mais atraentes hoje em dia graças à integração da inteligência artificial.

Os utilizadores do Android sabem que a versão beta do Android 17 está disponível desde fevereiro, embora agora todas as atenções estejam viradas para o dia 12 de maio, data em que o Android 17 será lançado. Como acontece com as versões beta, chegam primeiro aos dispositivos da família Pixel. A Beta 2 expandiu o alcance, e os proprietários do OPPO Find X9 Pro e do OnePlus 15 puderam experimentar a próxima versão deste sistema operativo.

Agora, os utilizadores da Xiaomi terão a oportunidade de experimentar o Android 17 nos seus dispositivos. A empresa sediada em Pequim acaba de lançar o seu programa para programadores do Android 17. Por enquanto, no entanto, apenas aqueles que possuem os mais recentes dispositivos Xiaomi poderão experimentar todas as novas funcionalidades incluídas na versão beta da próxima grande atualização do Android.

Experimentar as novidades que a Google prepara

Não é incomum nem novidade que os dispositivos mais recentes a chegar ao mercado recebam acesso antecipado a versões beta que antecipam grandes atualizações. Neste caso, a Xiaomi está a abrir o seu programa de programadores Android aos proprietários de um Xiaomi 17 Ultra , um Xiaomi 17 ou um Xiaomi 15T Pro .

Para quem possui um telemóvel Xiaomi, mas não se enquadra em nenhuma destas três categorias, não se preocupe: a Xiaomi planeia alargar o acesso a mais dispositivos compatíveis em futuras atualizações . Considerando que a primeira versão beta do Android 17 está disponível há dois meses e é a primeira a chegar aos dispositivos Xiaomi, a expectativa é elevada.

Sendo a Xiaomi uma marca com a sua própria interface personalizada, o HyperOS, a questão mantém-se: o que acontecerá à nova versão do Android? Será uma grande reformulação do sistema operativo da Xiaomi ou simplesmente uma evolução da versão atual? Por enquanto, não parece que a Xiaomi vá migrar para o HyperOS 4. Em vez disso, irá combinar o HyperOS 3.3 com o Android 17. Desta forma, os utilizadores que acederem à beta do Android 17 poderão também experimentar algumas das novas características da interface personalizada da Xiaomi.