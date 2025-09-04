Novo Galaxy S25 FE: experiência Samsung e IA a partir de 789 euros
O novo Galaxy S25 FE dá forma à mais recente e acessível adição à linha Galaxy S25 da Samsung. Equipado com o One UI 8, uma novidade na série S, o Galaxy S25 FE oferece recursos de Inteligência Artificial (IA) personalizados e entrega a verdadeira experiência Samsung. Isto, por menos de 800 euros.
Concebido para desbloquear novos níveis de criatividade, o Galaxy S25 FE traz poderosas ferramentas de edição com IA, como Edição Generativa e Câmara Lenta Instantânea, enquanto uma câmara frontal de 12 MP atualizada, equipada com o ProVisual Engine com IA, oferece uma experiência de selfie aprimorada.
Uma bateria de 4900 mAh e uma câmara de vapor mais de 10% maior oferecem um desempenho suave e responsivo com suporte para carregamento com fio de 45 W.
O Galaxy S25 FE desempenha um papel importante como porta de entrada para o ecossistema mais amplo da Galaxy AI, tornando essas experiências mais acessíveis a uma gama mais ampla de utilizadores.
Com experiências de IA personalizadas expandidas e ferramentas de fotografia e edição alimentadas por IA, o Galaxy S25 FE permite que mais pessoas tragam maior conveniência e criatividade para suas vidas diárias.
Afirma, Bernardo Cunha, Head of Strategy & Product Marketing da área de Mobile da Samsung Portugal.
Experiências do dia a dia potencializadas por IA
Com a Galaxy AI integrada no Galaxy S25 FE, otimizada pelo One UI 8, mais utilizadores entram numa nova era de interação natural e intuitiva, onde voz, toque e input visual são combinados para simplificar e melhorar as tarefas do dia a dia.
- Gemini Live
Este permite conversas visuais em tempo real potencializadas por IA multimodal, permitindo que o dispositivo "veja" o que o utilizador vê e facilitando perguntas contextuais.
Se precisar de ajuda para decidir o que levar numa viagem, basta apontar a câmara para duas opções de roupa e perguntar: "Qual destas combina melhor com o tempo em Lisboa?"
O Gemini responde de forma natural, oferecendo orientação inteligente e conversacional que acompanha o dia a dia sem esforço.
- Now Bar
Este apresenta informações úteis no momento certo, diretamente no ecrã de bloqueio, mostrando atualizações relevantes e podendo ser personalizado para exibir notificações em tempo real, música, modos e rotinas, entre outros.
O Now Brief fornece atualizações diárias personalizadas, incluindo trânsito, lembretes, eventos do calendário e resumos de atividade física.
- Circle to Search da Google
Este oferece dicas de jogos que aparecem exatamente quando e onde o utilizador precisa delas.
Para isso, basta circular um item ou desafio no ecrã para aparecer instantaneamente a solução e respostas, tudo numa visualização flutuante que mantém a utilização sem interrupções.
Segundo a própria Samsung, estas ferramentas inteligentes foram concebidas para melhorar a comunicação, aumentar a produtividade e simplificar as interações diárias, adaptando-se às necessidades individuais e rotina de cada utilizador.
Além disso, são suportadas por novas camadas de proteção para funcionalidades personalizadas e potenciadas por IA.
- O Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)
Este cria zonas de armazenamento encriptadas específicas para cada aplicação dentro da área segura do dispositivo, garantindo que cada aplicação acede apenas à sua própria informação sensível.
O KEEP suporta igualmente o Personal Data Engine (PDE), mantendo os dados e preferências do utilizador inteiramente no dispositivo, protegidos pelo Knox Vault.
Em conjunto, estas soluções asseguram segurança e privacidade reforçadas num mundo digital em constante evolução.
Samsung quer levar a criatividade a outro nível com o Galaxy S25 FE
O Galaxy S25 FE promete uma experiência fotográfica premium graças às mais recentes funcionalidades de IA do ProVisual Engine e a uma câmara frontal melhorada agora com 12 MP, que tira selfies com maior nitidez.
A Nightography da Galaxy está, também, de volta: o modo de baixo ruído melhora a qualidade das fotos noturnas, enquanto o Super HDR nos vídeos revela cores e contrastes realistas em cada frame.
- O Assistente de Fotografia aprimora a edição no próprio dispositivo com precisão e facilidade, elevando a criatividade do utilizador e dando vida às suas ideias.
- A Edição Generativa deteta automaticamente pessoas em segundo plano e recomenda proativamente quem remover, eliminando a necessidade de seleções manuais, enquanto o Estúdio Fotográfico permite criar avatares personalizados com expressões faciais realistas.
- A Câmara Lenta Instantânea permite reviver momentos de vídeo favoritos de forma mais envolvente, transformando qualquer clip em câmara lenta com um simples toque.
- O Apagador de Áudio oferece uma forma prática de eliminar o ruído nos vídeos, isolando elementos de áudio específicos, como vozes, música, vento, sons da natureza, multidão ou ruído de fundo, dando controlo preciso sobre o que reduzir ou remover totalmente.
- O Recorte Automático simplifica a edição de vídeo ao selecionar automaticamente os melhores momentos da gravação.
Desempenho fiável, design refinado
Desde tarefas diárias até fluxos de trabalho criativos, o Galaxy S25 FE promete otimizar cada interação, garantindo um desempenho estável.
- A bateria de 4900 mAh suporta todas as tarefas do dia a dia, enquanto o carregamento por cabo de 45 W permite uso prolongado e carregamentos mais rápidos.
- O processamento de IA funciona de forma eficiente graças a uma câmara de vapor mais de 10% maior, garantindo uma gestão térmica mais eficaz.
- O Galaxy S25 FE reflete o design icónico da série Galaxy S25, com construção fina e leve, agradável ao toque e visualmente apelativa.
- O ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, proporciona uma experiência visual fluída e envolvente, enquanto a nova estrutura em Armor Aluminum reforçada garante maior durabilidade e um acabamento mais sofisticado.
O Galaxy S25 FE mantém o design icónico da série Galaxy S, mas com um toque de personalidade divertida. Está disponível em várias cores: Azul Gelo, Preto Noturno, Azul Marinho e Branco.
Além disso, assegura sete gerações de atualizações do sistema operativo e sete anos de atualizações de segurança garantem um desempenho fiável e otimizado por mais tempo.
Entretanto, o One UI 8 ficará disponível em mais dispositivos, incluindo toda a gama Galaxy S25, com atualizações a partir deste mês.
Disponibilidade do Samsung Galaxy S25 FE
O Galaxy S25 FE estará disponível a partir de hoje, 4 de setembro, em mercados selecionados e incluirá seis meses do plano Google AI Pro com acesso superior a funcionalidades no Gemini, Flow, NotebookLM e mais.
Em Portugal, o preço do Samsung Galaxy S25 FE começa nos 789 euros.
Agora o FE sai antes das versões principais? S25, S25+ e S25 Ultra?
O Samsung S25, S25+ e S25 Ultra já existem desde janeiro de 2025. O Samsung S25 FE (Fan Edition) saiu agora.
…O S25 foi lançado em janeiro deste ano….