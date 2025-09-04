Novo Galaxy S25 FE: experiência Samsung e IA a partir de 789 euros

O novo Galaxy S25 FE dá forma à mais recente e acessível adição à linha Galaxy S25 da Samsung. Equipado com o One UI 8, uma novidade na série S, o Galaxy S25 FE oferece recursos de Inteligência Artificial (IA) personalizados e entrega a verdadeira experiência Samsung. Isto, por menos de 800 euros.

Concebido para desbloquear novos níveis de criatividade, o Galaxy S25 FE traz poderosas ferramentas de edição com IA, como Edição Generativa e Câmara Lenta Instantânea, enquanto uma câmara frontal de 12 MP atualizada, equipada com o ProVisual Engine com IA, oferece uma experiência de selfie aprimorada.

Uma bateria de 4900 mAh e uma câmara de vapor mais de 10% maior oferecem um desempenho suave e responsivo com suporte para carregamento com fio de 45 W.

O Galaxy S25 FE desempenha um papel importante como porta de entrada para o ecossistema mais amplo da Galaxy AI, tornando essas experiências mais acessíveis a uma gama mais ampla de utilizadores. Com experiências de IA personalizadas expandidas e ferramentas de fotografia e edição alimentadas por IA, o Galaxy S25 FE permite que mais pessoas tragam maior conveniência e criatividade para suas vidas diárias.

Afirma, Bernardo Cunha, Head of Strategy & Product Marketing da área de Mobile da Samsung Portugal.

Experiências do dia a dia potencializadas por IA

Com a Galaxy AI integrada no Galaxy S25 FE, otimizada pelo One UI 8, mais utilizadores entram numa nova era de interação natural e intuitiva, onde voz, toque e input visual são combinados para simplificar e melhorar as tarefas do dia a dia.

Gemini Live

Este permite conversas visuais em tempo real potencializadas por IA multimodal, permitindo que o dispositivo "veja" o que o utilizador vê e facilitando perguntas contextuais.

Se precisar de ajuda para decidir o que levar numa viagem, basta apontar a câmara para duas opções de roupa e perguntar: "Qual destas combina melhor com o tempo em Lisboa?"

O Gemini responde de forma natural, oferecendo orientação inteligente e conversacional que acompanha o dia a dia sem esforço.

Now Bar

Este apresenta informações úteis no momento certo, diretamente no ecrã de bloqueio, mostrando atualizações relevantes e podendo ser personalizado para exibir notificações em tempo real, música, modos e rotinas, entre outros.

O Now Brief fornece atualizações diárias personalizadas, incluindo trânsito, lembretes, eventos do calendário e resumos de atividade física.

Circle to Search da Google

Este oferece dicas de jogos que aparecem exatamente quando e onde o utilizador precisa delas.

Para isso, basta circular um item ou desafio no ecrã para aparecer instantaneamente a solução e respostas, tudo numa visualização flutuante que mantém a utilização sem interrupções.

Segundo a própria Samsung, estas ferramentas inteligentes foram concebidas para melhorar a comunicação, aumentar a produtividade e simplificar as interações diárias, adaptando-se às necessidades individuais e rotina de cada utilizador.

Além disso, são suportadas por novas camadas de proteção para funcionalidades personalizadas e potenciadas por IA.

O Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)

Este cria zonas de armazenamento encriptadas específicas para cada aplicação dentro da área segura do dispositivo, garantindo que cada aplicação acede apenas à sua própria informação sensível.

O KEEP suporta igualmente o Personal Data Engine (PDE), mantendo os dados e preferências do utilizador inteiramente no dispositivo, protegidos pelo Knox Vault.

Em conjunto, estas soluções asseguram segurança e privacidade reforçadas num mundo digital em constante evolução.

Samsung quer levar a criatividade a outro nível com o Galaxy S25 FE

O Galaxy S25 FE promete uma experiência fotográfica premium graças às mais recentes funcionalidades de IA do ProVisual Engine e a uma câmara frontal melhorada agora com 12 MP, que tira selfies com maior nitidez.

A Nightography da Galaxy está, também, de volta: o modo de baixo ruído melhora a qualidade das fotos noturnas, enquanto o Super HDR nos vídeos revela cores e contrastes realistas em cada frame.

O Assistente de Fotografia aprimora a edição no próprio dispositivo com precisão e facilidade, elevando a criatividade do utilizador e dando vida às suas ideias.

aprimora a edição no próprio dispositivo com precisão e facilidade, elevando a criatividade do utilizador e dando vida às suas ideias. A Edição Generativa deteta automaticamente pessoas em segundo plano e recomenda proativamente quem remover, eliminando a necessidade de seleções manuais, enquanto o Estúdio Fotográfico permite criar avatares personalizados com expressões faciais realistas.

deteta automaticamente pessoas em segundo plano e recomenda proativamente quem remover, eliminando a necessidade de seleções manuais, enquanto o Estúdio Fotográfico permite criar avatares personalizados com expressões faciais realistas. A Câmara Lenta Instantânea permite reviver momentos de vídeo favoritos de forma mais envolvente, transformando qualquer clip em câmara lenta com um simples toque.

permite reviver momentos de vídeo favoritos de forma mais envolvente, transformando qualquer clip em câmara lenta com um simples toque. O Apagador de Áudio oferece uma forma prática de eliminar o ruído nos vídeos, isolando elementos de áudio específicos, como vozes, música, vento, sons da natureza, multidão ou ruído de fundo, dando controlo preciso sobre o que reduzir ou remover totalmente.

oferece uma forma prática de eliminar o ruído nos vídeos, isolando elementos de áudio específicos, como vozes, música, vento, sons da natureza, multidão ou ruído de fundo, dando controlo preciso sobre o que reduzir ou remover totalmente. O Recorte Automático simplifica a edição de vídeo ao selecionar automaticamente os melhores momentos da gravação.

Desempenho fiável, design refinado

Desde tarefas diárias até fluxos de trabalho criativos, o Galaxy S25 FE promete otimizar cada interação, garantindo um desempenho estável.

A bateria de 4900 mAh suporta todas as tarefas do dia a dia, enquanto o carregamento por cabo de 45 W permite uso prolongado e carregamentos mais rápidos.

suporta todas as tarefas do dia a dia, enquanto o carregamento por cabo de 45 W permite uso prolongado e carregamentos mais rápidos. O processamento de IA funciona de forma eficiente graças a uma câmara de vapor mais de 10% maior, garantindo uma gestão térmica mais eficaz.

funciona de forma eficiente graças a uma câmara de vapor mais de 10% maior, garantindo uma gestão térmica mais eficaz. O Galaxy S25 FE reflete o design icónico da série Galaxy S25, com construção fina e leve , agradável ao toque e visualmente apelativa.

, agradável ao toque e visualmente apelativa. O ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, proporciona uma experiência visual fluída e envolvente, enquanto a nova estrutura em Armor Aluminum reforçada garante maior durabilidade e um acabamento mais sofisticado.

O Galaxy S25 FE mantém o design icónico da série Galaxy S, mas com um toque de personalidade divertida. Está disponível em várias cores: Azul Gelo, Preto Noturno, Azul Marinho e Branco.

Além disso, assegura sete gerações de atualizações do sistema operativo e sete anos de atualizações de segurança garantem um desempenho fiável e otimizado por mais tempo.

Entretanto, o One UI 8 ficará disponível em mais dispositivos, incluindo toda a gama Galaxy S25, com atualizações a partir deste mês.

Disponibilidade do Samsung Galaxy S25 FE

O Galaxy S25 FE estará disponível a partir de hoje, 4 de setembro, em mercados selecionados e incluirá seis meses do plano Google AI Pro com acesso superior a funcionalidades no Gemini, Flow, NotebookLM e mais.

Em Portugal, o preço do Samsung Galaxy S25 FE começa nos 789 euros.