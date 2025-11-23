Android quer copiar o melhor truque de copiar e colar da Apple

Apesar de grande parte dos utilizadores Android e Windows desconhecerem, o ecossistema Apple permite uma interação brutal entre o iOS e o macOS. Por exemplo, pode fazer Copiar no seu iPhone, e Colar no seu Mac, ou no seu iPad. Esta é uma das muitas ações possíveis. Agora, a Google quer essa opção também no Android.

Uma Área de Transferência Universal pode finalmente fazer com que o seu telefone e o seu PC comuniquem como velhos amigos.

Mais uma funcionalidade Apple para o seu Android

Depois de ter implementado com sucesso o AirDrop para funcionar com iPhones, a Google parece estar a trabalhar numa nova funcionalidade para Android que permitirá aos utilizadores copiar algo no telefone e colar instantaneamente noutro dispositivo ligado, de forma idêntica à Universal Clipboard da Apple.

Como detetado pelo Android Authority, as primeiras descobertas em compilações de desenvolvimento do Android 17 sugerem que esta funcionalidade já está a ser testada nos bastidores.

Embora a Google ainda não a tenha anunciado, a estrutura presente nos ficheiros do sistema aponta para uma grande atualização de continuidade entre dispositivos muito em breve.

Os programadores encontraram referências a um novo UniversalClipboardManager no código do Android 17.

Estes ficheiros estão sob o namespace android.companion.datatransfer.continuity, sugerindo sincronização entre dispositivos.

A implementação atual parece suportar primeiro a partilha de texto, com possível expansão mais tarde.

O sistema depende do listener da área de transferência do Android e dos Google Play Services para transmitir dados da área de transferência entre dispositivos.

Porque é importante

Uma Área de Transferência Universal integrada eliminaria uma das lacunas de produtividade mais irritantes entre o telemóvel e o PC para utilizadores Android.

Hoje, se copiar algo no telefone e precisar de o colar no computador, tem de mandar uma mensagem para si próprio, enviar por email ou recorrer a uma app de terceiros para o colar no PC.

Com esta funcionalidade, o Android pode trazer uma verdadeira continuidade entre dispositivos, algo de que os utilizadores iOS beneficiam há anos.

Pode acelerar fluxos de multitarefa: copiar um link ou código no telefone e colar no PC sem mudar de ferramentas.

Aumenta a produtividade para quem trabalha entre vários dispositivos, especialmente estudantes, criadores e profissionais remotos.

Mostra que a Google está a levar mais a sério a integração entre dispositivos, o que pode tornar o ecossistema Android mais coeso.

O movimento pode aumentar o valor dos PCs e tablets Android ao reforçar a sua ligação aos smartphones.

Não vai levantar problemas de privacidade e segurança?

Se utiliza um telefone Android e um PC (especialmente um PC ou dispositivo baseado em Android), esta funcionalidade pode simplificar as tarefas do dia a dia. Em vez de alternar entre várias apps ou enviar emails para si próprio, passa a copiar uma vez e colar onde estiver.

Menos fricção e, para quem muda frequentemente de dispositivo, isso soma-se.

Por outro lado, sim, levanta questões de privacidade e segurança. O conteúdo da área de transferência pode incluir informação sensível, como palavras-passe, moradas ou notas pessoais.

A Google terá de implementar salvaguardas rigorosas, e os utilizadores devem verificar como funciona a ligação entre dispositivos, se os dados são encriptados e quão simples é desativar a funcionalidade.

Se prefere manter cada dispositivo isolado, vai querer perceber até que ponto os controlos são granulares.

O que esperar daqui para a frente

A forma mais simples de acompanhar esta funcionalidade é ficar atento às versões de programador do Android 17 e às primeiras versões beta, já que é aí que a Universal Clipboard deverá surgir primeiro.

Também saberemos em breve se a Google planeia limitá-la a dispositivos específicos ou se será um lançamento mais amplo no ecossistema Android.

De qualquer forma, é uma funcionalidade que certamente vai gerar muita atenção quando for oficialmente revelada.