iOS 16: Afinal há muito do Android nesta nova versão do sistema da Apple

O foco da Apple no iOS 16 é grande e isso foi bem visível na sua apresentação na passada segunda-feira. Ao apostar de imediato nas suas novidades, ficou claro que havia muito para mostrar e para dar atenção aos utilizadores.

O curioso, como tem sido já prática comum, é que essas novidades o são apenas no ecossistema da Apple. Ao comparar com o Android, estas são funções já presentes há muitos anos. Venha conhecer como o iOS 16 se inspirou no Android.

Como vem sendo hábito, quando um novo iOS ou Android são lançados, são procuradas de imediato as comparações e as diferenças. Rapidamente são encontrados os locais e as funcionalidades que se destacam e que são presentadas como inovações e afinal não passam de cópias ou adaptações.

#1 - Ecrã de bloqueio personalizado e com widgets

Uma das primeiras novidades do iOS 16 é o seu ecrã de bloqueio e a possibilidade de colocar ali widget. A Apple refere que algo completamente novo no se sistema e que deverá mudar a forma como este é usado.

Este é também o primeiro ponto em que sabemos que a cópia foi feita sobre o Android. Há muitos anos que isso é possível no sistema da Google, com muitas mais possibilidades que as apresentadas agora para o sistema do iPhone.

#2 - Ditado inteligente e tratado totalmente no dispositivo

Outra novidade, agora associada à usabilidade e à segurança, é a possibilidade de ser ditado texto de forma longa, em que a pontuação é aplicada de forma correta, dando liberdade aos utilizadores. A privacidade aqui é garantida com o texto a não sair do iPhone.

Esta é novamente uma área onde a Google tem uma palavra a dizer há muitos anos. O teclado base do Android já oferece muito neste campo, podendo o utilizador simplesmente ditar o que pretende e este texto é aplicado, sem qualquer ligação à Internet.

#3 - Biblioteca de fotografias partilhada entre utilizadores

A aposta na partilha foi reforçada no iOS 16. A marca quer criar um ecossistema onde os utilizadores podem trocar informação e assim criou agora a partilha da biblioteca de fotografias. Esta não é direta e dá ao utilizador um controlo muito grande.

Quem usa o Android e os serviços da Google conhece bem esta capacidade que tem disponível há muito tempo. Tal como a Apple agora anunciou, os utilizadores podem escolher com quem partilhar, como o fazer e em que condições. Mais uma vez, esta não é uma novidade.

#4 - Vários pontos nas rotas do serviço de mapas

Por fim, temos uma das novidades que mais agradou aos utilizadores do iPhone. Com o iOS 16, os utilizadores passam a poder definir vários pontos de paragem no Mapas da Apple. Basta adicionar estes pontos e as indicações surgem de forma natural.

Aqui a Google volta a estar em destaque, com muitos anos de experiência acumulada neste campo. Há muito tempo que esta possibilidade existe e que pode ser usada. Primeiro surgiu no browser e depois foi alargada à app para Android e iOS.

Mais uma vez fica claro que a inspiração de muitas novidade do iOS vêm da concorrência e do que esta oferece. Claro que também o Android o faz, mas aqui não em funcionalidades, mas sim em ideias e em novas propostas dentro do próprio sistema.