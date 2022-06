Há muito que se fala da possibilidade de o Telegram ter uma componente Premium, que vai trazer vários extras para os utilizadores deste serviço de mensagens. Ainda de forma muito abstrata, mas a certeza desta novidade é grande e muito firme.

Os rumores e as informações não param de chegar e agora há uma novidade. Os detalhes do que será o Telegram Premium foram conhecidos e prometem muito. Até o preço desta novidade foi revelado, com todas as suas potencialidades.

Novidade única para o Telegram

O Telegram é um dos serviços de mensagens que mais garantias de segurança e privacidade. Ao longo dos anos tem melhorado a sua oferta e alargado o que tem disponível para os utilizadores. Este crescimento tem sido gratuito e sem qualquer custo para o utilizador.

Este cenário poderá mudar em breve, com uma mudança nos planos da empresa. Esta quer garantir o financiamento das novidades do futuro e para isso pretende criar um pacote de extras que vai poder ser subscrito por quem o quiser usar.

Conhecido o Premium em detalhe

A mais recente informação revelou tudo o que o pacote Premium vai trazer para o Telegram. Também importante foi a revelação do preço a que será oferecido aos utilizadores. Por apenas 4,99 dólares por mês, será garantido o seguinte:

Limites duplicados: Até 1000 canais, 20 pastas de chat, 10 pins, 4 contas (numa única app), 200 pins dentro de uma pasta, 20 links públicos para canais e grupos, 10 stickers favoritos e 400 GIFs.

Até 1000 canais, 20 pastas de chat, 10 pins, 4 contas (numa única app), 200 pins dentro de uma pasta, 20 links públicos para canais e grupos, 10 stickers favoritos e 400 GIFs. Carregamento de arquivo único de 4 GB: Atualmente, o Telegram permite o upload de arquivos de até 2 GB.

Atualmente, o Telegram permite o upload de arquivos de até 2 GB. Mais símbolos na bio: Use 140 caracteres na biografia do seu perfil em vez dos 70 padrão.

Use 140 caracteres na biografia do seu perfil em vez dos 70 padrão. Mais símbolos nas legendas: Use descrições mais longas para suas fotos e vídeos.

Use descrições mais longas para suas fotos e vídeos. Downloads mais rápidos: Velocidades ilimitadas para downloads de imagens, vídeos e documentos.

Velocidades ilimitadas para downloads de imagens, vídeos e documentos. Voz para texto: O Telegram Premium oferece uma transcrição automática de mensagens de voz.

O Telegram Premium oferece uma transcrição automática de mensagens de voz. Sem anúncio: Chega de anúncios em canais públicos.

Chega de anúncios em canais públicos. Reações únicas: Reações animadas adicionais às mensagens.

Reações animadas adicionais às mensagens. Adesivos Premium: Adesivos ampliados exclusivos com efeitos adicionais com atualizações mensais. Aumente os seus adesivos por apenas 4,99 dólares/mês.

Adesivos ampliados exclusivos com efeitos adicionais com atualizações mensais. Aumente os seus adesivos por apenas 4,99 dólares/mês. Gerenciamento avançado de conversa: Ferramentas para definir a pasta padrão, arquivar automaticamente e ocultar novas conversas de contactos não guardados.

Ferramentas para definir a pasta padrão, arquivar automaticamente e ocultar novas conversas de contactos não guardados. Emblema do perfil: Um crachá ao lado do seu nome mostra que você é um apoiante ativo do Telegram.

Um crachá ao lado do seu nome mostra que você é um apoiante ativo do Telegram. Imagens de perfil animadas: Avatares animados em listas de conversas e conversas para auto-expressão adicional.

Avatares animados em listas de conversas e conversas para auto-expressão adicional. Ícone de aplicativo premium: Escolha entre uma seleção de ícones da app Telegram para o ecrã inicial.

Como se pode ver na lista apresentada acima, este pacote Premium do Telegram trará muito para os utilizadores. Não se limita a ser apenas um pacote de autocolantes e garante muito mais deste serviço para os seus utilizadores.

Preço deste pacote será acessível

Apesar de termos já o lote de novidades que o Telegram vai receber com o Premiu, bem como o seu preço final a que será proposto, há ainda uma informação por revelar. Falta saber quando o serviço de mensagens revelará e apresentará esta novidade.

Esta é uma mudança que poucos queriam ver chegar ao Telegram. Preferiam receber esta novidade de forma gratuita e sem terem limitações, ao contrário de surgir numa forma de um pacote Premium.