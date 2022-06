A Apple sempre fez questão de dar primazia e prioridade aos seus serviços dentro do iOS. Estes estão mais acessíveis e mais integrados com o sistema e a sua utilização de forma natural e direta.

Uma dessas integrações vem com o AirPlay e a projeção de vídeo e áudio nos dispositivos da Apple. Este recebe agora uma novidade com o iOS 16, que abre caminho para a integração com o Chromecast da Google, ainda que de forma muito discreta.

Apesar de dar prioridade aos seus serviços e aos seus protocolos, a Apple tem estado a abrir um pouco o seu ecossistema aos concorrentes. De forma muitas vezes discreta, permite que outras integrações aconteçam, com benefícios para os utilizadores.

A prova disso vem agora com o iOS 16, dado a conhecer ao mundo na passada segunda-feira. As primeiras versões de testes desta nova proposta da Google, ainda dedicadas aos programadores, revelam que há mudanças na utilização desta integração do Chromecast.

Atualmente, o Chromecast é compatível com iOS, mas apenas em apps específicas e geralmente com uma interface que não é nativa do sistema operativo. Isso pode mudar no iOS 16, pois a Apple lançaa agora o "DeviceDiscoveryExtension", uma nova ferramenta para apps desenvolverem os seus menus nativos, como os usados ​​para AirPlay.

Esta novidade deve permitir que o Chromecast tenha uma integração melhor e mais nativa com o iOS a partir do iOS 16. De notar que o Chromecast não se tornaria um elemento nativo do iOS, mas ganharia um suporte melhor dos menus nativos, com os que o AirPlay usa.

Esta novidade vem garantir uma melhor experiência para todos os que querem usar o AirPlay em apps que já suportam o Chromecast e facilitaria o suporte do Chromecast em mais apps. O resultado dessa mudança, seria um único botão para transmissão, em vez de ter dois ou três, ou até menus dentro de menus.

Estas são excelentes notícias para os utilizadores e para os programadores do iOS. Esta nova funcionalidade vai facilitar e melhorar a presença do Chromecast a todo o nível do sistema da Apple e tornar melhor a experiência de utilização. Resta saber como e quando vai ser disponibilizada.