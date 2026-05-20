Ucrânia já tem a sua própria bomba planadora: leva 250 kg de carga e está pronta

A Ucrânia deu mais um passo na redução da dependência militar do Ocidente ao anunciar que concluiu o desenvolvimento da sua primeira bomba planadora de produção nacional. A nova munição aérea guiada já passou a fase de testes e foi declarada pronta para utilização operacional no conflito contra a Rússia.

O anúncio surge numa fase em que Kiev tenta reforçar a capacidade da sua indústria de defesa, numa guerra onde a disponibilidade e rapidez de produção passaram a ser tão importantes como o desempenho no campo de batalha.

O que é uma bomba planadora?

Uma bomba planadora (glide bomb) é uma munição convencional equipada com superfícies aerodinâmicas e sistemas de orientação que lhe permitem percorrer dezenas de quilómetros depois de ser lançada por uma aeronave.

Ao contrário de uma bomba tradicional, que cai praticamente na vertical, este tipo de armamento consegue “planar” até ao alvo, permitindo que o avião lançador permaneça mais afastado das zonas protegidas por sistemas antiaéreos.

Na prática, este conceito aumenta significativamente a sobrevivência dos pilotos e das aeronaves, mantendo capacidade de ataque de precisão.

Desenvolvimento demorou 17 meses

Segundo informações divulgadas pelas autoridades ucranianas, a nova arma foi desenvolvida pela DG Industry, integrada no ecossistema tecnológico de defesa Brave1, plataforma criada para acelerar inovação militar no país. O programa terá demorado 17 meses até atingir o estado operacional.

A bomba utiliza uma ogiva de 250 quilogramas e foi desenhada especificamente para responder às condições do atual conflito.

As autoridades indicam que não se trata de uma simples adaptação direta de modelos soviéticos nem de uma cópia de sistemas ocidentais já existentes, embora vários detalhes técnicos continuem classificados.

Porque é que esta arma pode ser importante para Kiev?

Nos últimos anos, a Ucrânia recorreu a armamento fornecido pelos aliados, incluindo bombas guiadas norte-americanas JDAM-ER e munições francesas AASM Hammer.

Contudo, estas entregas dependem de calendários políticos, produção industrial externa e disponibilidade dos países parceiros. A produção local permite reduzir essa dependência e aumentar a autonomia operacional.

Além disso, as bombas planadoras ganharam enorme importância neste conflito.

A Rússia tem recorrido extensivamente a kits de planeamento instalados em bombas convencionais, transformando armamento tradicional em munições de ataque de maior alcance e menor exposição ao fogo antiaéreo. O país continua inclusivamente a evoluir estes sistemas com novas variantes de maior alcance.

Ainda há perguntas sem resposta

Apesar do anúncio, continuam por esclarecer aspetos essenciais. Não foram revelados o alcance exato da bomba, o tipo de guiamento utilizado, o nível de resistência à guerra eletrónica nem quais as aeronaves que irão transportar a munição.

Também permanece por perceber qual será a capacidade industrial da Ucrânia para produzir este sistema em volume suficiente para ter impacto estratégico.

Para já, Kiev afirma apenas que os pilotos já estão a treinar cenários reais de combate com a nova arma e que o sistema entrou na fase de preparação operacional.

Mais do que uma nova arma, um sinal industrial

Para além do impacto militar imediato, este anúncio mostra uma tendência cada vez mais evidente: a Ucrânia está a acelerar o desenvolvimento de armamento nacional para reduzir dependências externas.

Num conflito onde consumo de munições, ritmo de produção e capacidade de reposição são fatores decisivos, conseguir colocar em combate uma arma desenvolvida localmente pode ter um valor estratégico tão importante como as próprias características técnicas do sistema.