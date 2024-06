Apple bateu a Microsoft e tornou-se a empresa mais valiosa do planeta

O mercado tem estado muito ativo, com novidades constantes e com novos máximos a serem batidos pelas grandes empresas. Um dos palcos onde isso acontece é a bolsa, onde a Microsoft, a Apple e até a NVIDIA se têm batido. A novidade agora é um novo máximo da Apple, que assim bateu a Microsoft e tornou-se a empresa mais valiosa do planeta.

Apple foi a empresa mais valiosa do planeta

Foi há poucos dias que a NVIDIA mostrou como as restantes gigantes devem contar com a sua presença no futuro. A chegada da IA e do poder computacional que necessita, veio colocar a empresa no topo da bolsa e com uma cotação máxima, tendo batido a própria Apple.

Esse movimento voltou a acontecer agora, mas com um novo interveniente. Foi a Apple que disparou e que atingiu um novo máximo, batendo até a sua rival, a Microsoft, que estava no topo desta lista. A capitalização de mercado da Apple atingiu os 3,33 bilhões, superando por pouco os 3,26 bilhões da Microsoft.

A passagem de testemunho aconteceu quando as ações da Apple subiram 5%. Este valor prolonga a sua melhor recuperação de 7% em dois anos desta quarta-feira. A avaliação da Apple foi mais de 350 mil milhões superior ao fechamento do mercado de segunda-feira, acrescentando ao seu valor de mercado o equivalente ao valor da 30ª maior empresa do mundo.

Microsoft ganha com novos máximos em bolsa

Esta mudança acontece depois da Apple anunciar que integrará tecnologia de IA generativa nas suas apps e nos seus dispositivos mais recentes. Estes novos recursos vão desde tecnologia de assistência à escrita até emojis generativos gerados por IA. Ao mesmo tempo, a chegada da IA irá levar à compra de novos iPhones por parte dos utilizadores para acesso às novidades.

Anda que tenha conseguido este valor histórico e que a colocou no topo das empresas em bolsa, o cenário acabou por se reverter ao fim de algumas horas. A Microsoft voltou ao topo da tabela e recuperou a sua posição de destaque em bolsa.

Curiosamente, a Microsoft é uma das empresas das que acaba por ganhar com este sucesso da Apple e da chegada da sua IA. A gigante é um dos maiores investidores da OpenAI, e os seus serviços de nuvem Azure tiveram um crescimento recente alimentado pela adoção generalizada dos modelos da OpenAI.