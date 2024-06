Youtube encontrou mais uma forma de enganar o bloqueio de publicidade nos vídeos

A Google e o YouTube iniciaram há alguns meses uma verdadeira luta contra o bloqueio de publicidade nos vídeos que apresenta. As formas que tem encontrado para o fazer nem sempre são eficientes ou acabam por ser ultrapassadas. Agora, há uma nova forma, que parece estar a ser testada e que pode conseguir o que procuram há muito tempo.

Enganar bloqueio de publicidade nos vídeos

Ainda que de forma nem sempre acertada, a Google parece estar a conseguir limitar o bloqueio de publicidade no YouTube. São já vários os testes que foram aplicados e que mostraram um sucesso nesta nova luta do serviço de vídeos.

Claro que os utilizadores mostram desagrado com esta situação, uma vez que impede a utilização livre deste serviço de vídeos. Ainda mais, em algumas situações, as medidas aplicadas têm um efeito negativo no serviço. O mais recente relato dá conta de que existe uma nova técnica a ser testadas e que parece ter um sucesso grande.

YouTube is currently experimenting with server-side ad injection. This means that the ad is being added directly into the video stream.



This breaks sponsorblock since now all timestamps are offset by the ad times. — SponsorBlock (@sponsorblock@fosstodon.org) (@SponsorBlock) June 12, 2024

YouTube está a testar uma nova forma

Do que o criador do SponsorBlock revelou, “o YouTube experimenta atualmente a injeção de anúncios no servidor”. Esta é uma extensão de crowdsourcing para pular segmentos patrocinados, que fica assim limitada no que pode oferecer.

Segundo a publicação feita, isto significa que o anúncio agora faz parte do vídeo que está a ser transmitido para o seu dispositivo. Isso acontece em vez de ser entregue separadamente para a plataforma onde o vídeo é visto. A abordagem atual permite que os bloqueadores de anúncios intercetem e não mostrem a publicidade. De agora em diante, o anúncio deverá ser indistinguível do vídeo do YouTube.

Google continua a luta neste campo

A injeção de anúncios no servidor é um problema mais amplo para bloqueadores de anúncios, que o YouTube quer combater de várias formas. Depois das extensões dos browsers, a Google direcionou os esforços para clientes externos, populares nos dispositivos móveis. Como sempre, os utilizadores são incentivados a assinar o YouTube Premium.

Apesar de estar ainda em testes, há já utilizadores a reportarem esta situação. No entanto, importa recordar que ainda não foi amplamente implementado. O YouTube não deverá detalhar o que está a acontecendo, mas seria interessante saber como a inserção é tratada e que mudanças teve que implementar na sua infraestrutura de publicidade.