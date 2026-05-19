Apple Sports recebe atualização e já está pronta para acompanhar o Mundial 2026

A Apple lançou uma nova atualização da aplicação Apple Sports, que passa a integrar suporte dedicado para o Campeonato do Mundo de Futebol 2026 e, ao mesmo tempo, alarga a disponibilidade do serviço a dezenas de novos mercados. Outra boa novidade é que já conta com a 1ª Liga portuguesa.

A atualização chega numa altura estratégica, poucas semanas antes do arranque da competição, marcado para junho.

Mundial 2026 passa a ter acompanhamento dedicado

Com a versão 4.0 da Apple Sports (que pode descarregar aqui), os utilizadores passam a ter acesso a funcionalidades específicas para acompanhar o torneio em tempo real.

Entre as novidades anunciadas estão:

Visualização dos onzes iniciais e formações de cada seleção

Consulta dos confrontos e evolução do quadro competitivo

Resultados atualizados em direto

Acompanhamento dos jogos em tempo real dentro da aplicação

Ao abrir a aplicação após a atualização, surge ainda uma recomendação para selecionar equipas favoritas do Mundial.

Quem preferir uma visão mais abrangente pode seguir diretamente o evento “FIFA World Cup 2026” e receber todas as atualizações centralizadas.

Aplicação passa a estar disponível em mais países

Outra das novidades relevantes desta atualização é a expansão internacional da aplicação. Segundo a Apple, a Apple Sports ficou disponível em mais de 90 novos países e regiões, elevando a presença global para mais de 170 mercados.

Até agora, o acesso encontrava-se limitado a um conjunto mais reduzido de territórios. Assim, já vamos ter a nossa liga principal na próxima época.

Esta expansão poderá ajudar a aumentar a adoção da plataforma numa competição com alcance verdadeiramente global.

A Apple continua a apostar forte no desporto

A aplicação Apple Sports tem sido uma das aplicações mais atualizadas da empresa desde o seu lançamento, recebendo regularmente novas modalidades, funcionalidades e melhorias de acompanhamento em direto.

Nos últimos meses chegaram também novidades para CarPlay, Fórmula 1 e novos formatos de visualização de resultados.

Com esta atualização, a Apple posiciona a sua aplicação como mais uma alternativa para acompanhar o Mundial 2026 diretamente no iPhone.