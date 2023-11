A Apple introduziu o álbum Pessoas, animais de estimação e locai no iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma, categorizando as fotografias de pessoas e animais de estimação individualmente. No entanto, alguns utilizadores poderão não estar a usar com qualidade o reconhecimento de animais de estimação. Mostramos como reparar esse problema.

1. Re-indexar o álbum Fotos

A Apple indexa as suas imagens do álbum Fotografias e processa-as em segundo plano, incluindo a categorização de rostos de pessoas e animais de estimação. Antes de avançar com qualquer outro método de resolução de problemas, é uma excelente ideia voltar a indexar o álbum Fotografias no iPhone.

Siga estes passos simples para voltar a indexar as fotografias no seu iPhone com o iOS 17:

Ligue o iPhone ao Wi-Fi.

Ligue o iPhone ao carregador e bloqueie-o.

Deixe o iPhone durante a noite.

O iPhone começará a indexar as fotografias e detetará as pessoas e os animais de estimação nas imagens para criar um álbum separado de Pessoas e Animais. Pode demorar até duas ou mais noites até que o álbum seja criado.

2. Reiniciar o iPhone

Para reiniciar o iPhone X ou modelos posteriores, siga estes passos:

Prima sem soltar o botão lateral + qualquer botão de volume durante alguns segundos até aparecer o cursor de desligar.

Arraste o cursor para desligar o iPhone e aguarde 30 segundos.

Prima e mantenha premido o botão lateral novamente para ligar o iPhone.

Para reiniciar o iPhone 8 ou modelos anteriores, siga o nosso guia detalhado para reiniciar iPhones.

3. Repor as sugestões de Pessoas e animais de estimação no iPhone

Se nada tiver funcionado, a melhor opção é repor as sugestões de Pessoas e Animais de Estimação no iPhone. Como resultado, a aplicação Fotos iniciará novamente o processo de indexação e, se o método de reindexação não funcionar para si, isto deverá funcionar.

No entanto, eis como repor as sugestões de Pessoas e Animais de Estimação no iPhone:

Abra a aplicação Definições no seu iPhone. Selecione Fotografias na lista. Desloque-se para baixo e toque na opção Repor sugestões de pessoas e animais de estimação. Selecione Repor quando vir a mensagem de confirmação.

Depois de repor as sugestões de Pessoas e animais de estimação, deverá conseguir ver o álbum Pessoas e animais de estimação passados alguns dias.

4. Adicionar pessoas ou animais de estimação manualmente ao iPhone

Se o iPhone não conseguir adicionar automaticamente pessoas ou animais de estimação à aplicação Fotografias, é melhor resolver o problema com as suas próprias mãos e adicioná-los manualmente.

Abra a aplicação Fotografias no iPhone.

no iPhone. Toque no separador Álbuns .

. Selecione o álbum Pessoas, animais de estimação e locais .

. Desloque-se para baixo e toque na opção Adicionar pessoas .

. Selecione as pessoas ou animais de estimação que pretende adicionar ao álbum.

Toque no botão Adicionar no canto superior direito para adicionar as respetivas fotografias ao álbum.

O álbum Pessoas e Animais de estimação é uma excelente maneira de procurar fotos de pessoas e animais de estimação específicos instantaneamente.

Depois de experimentar os métodos de resolução de problemas acima, o álbum Pessoas e animais de estimação deverá estar disponível na aplicação Fotografias.