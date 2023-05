Apple tem um novo conceito de AirTag na mira

Há cerca de dois anos, fizemos-lhe uma completa análise do "melhor localizador de objetos para o iPhone". Agora, ficamos a saber que a Apple tem na mira uma adaptação do conceito de AirTag para o vestuário.

Em 2020, de forma disfarçada, a Apple registou uma patente sobre a qual o público só soube esta semana. Se no seu conceito original o AirTag serve para monitorizar coisas, este novo rastreador servirá quase como uma etiqueta vestível e fornecerá dados sobre a saúde e atividade do utilizador.

A nova patente, descoberta pela Patently Apple, dá conta de um rastreador semelhante ao AirTag, mas destinado a ser preso no corpo ou na roupa do utilizador. O objetivo passa por monitorizar dados como a postura, exposição solar, deteção de quedas, entre outros.

Etiquetas vestíveis que podem ser colocadas em diferentes partes do corpo ou do vestuário de um utilizador e que podem ser utilizadas para uma ou mais funções relacionadas com a saúde, tais como monitorização da postura, monitorização da exposição solar, fisioterapia, assistência à corrida, deteção de quedas, monitorização da forma física/atividade, monitorização de movimentos, aplicações médicas, aplicações biométricas, treino pessoal e outras funções.