Após ter dado esperanças de ter o iMessage no Android, o Beeper Mini acabou por encontrar problemas sérios este fim de semana. O serviço simplesmente deixou de funcionar, sem existir uma razão. Muitos apontaram o dedo à Apple, que terá tratado da situação. Agora, as notícias dão como certo o regresso do Beeper Mini e do iMessage ao Android.

O interesse no Beeper Mini é grande, em especial por trazer para o Android um serviço que a Apple se recusa a trazer para o sistema da Google. Falamos do iMessage, que já teve várias soluções para chegar a este sistema, todas complicadas ou com sérios problemas de segurança, como se viu recentemente.

Esta é uma solução simples de usar e com uma garantia de segurança elevada, ao garantir que a comunicação é feita apenas entre o smartphone e os servidores da Apple. Ainda que seja recente e prometa muito, terá ainda de ser avaliado e mostrar como lida com alguns pormenores importantes.

Beeper Mini - fix coming soon



Our fix for Beeper Mini is still in the works. It’s very close, and just a matter of a bit more time and effort.



In the meantime, we have deregistered your phone numbers from iMessage so your friends can still text you. Sorry, you’re temporarily a… — Beeper (@onbeeper) December 9, 2023

O grande problema surgiu este fim de semana, quando o Beeper Mini deixou de funcionar para os utilizadores do Android. A app limitava-se a indicar que não conseguia entregar as mensagens aos utilizadores do iMessage, ficando assim inacessível para as mensagens circularem nos 2 sentidos.

A grande novidade é que os programadores do Beeper Mini conseguiram encontrar o problema e trabalharam para o resolver. Tudo estará já resolvido e este serviço que traz o iMessage para o Android já está plenamente funcional em todos os seus elementos.

Good news. Beeper Cloud is now fully working with iMessage. We were down for less than 24 hours. The fix is rolling out and will be live for all users within 1 hour.



Beeper Cloud

Beeper Mini



Don't celebrate too much, let's save that for when we get Beeper Mini back up pic.twitter.com/FgDaYcVttf — Beeper (@onbeeper) December 9, 2023

Algo que foi realizado de imediato foi o remover do registo dos números de telefones dos utilizadores na Apple. Esta medida foi necessária para que estes pudessem continuar a receber SMS, tal como acontece com os utilizadores que migram do iPhone para um Android sem fazer o desabilitar do iMessage.

Algo que está ainda por explicar é a origem do problema do Beeper Mini. Muitos avançaram que terá sido a Apple a reagir à chegada deste serviço, algo que nunca foi confirmado nem pelos criadores deste serviço ou pela empresa de Cupertino.