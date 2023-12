A chegada dos carros elétricos traz novas possibilidade para as redes de abastecimento, que podem e devem ser melhoradas. Um exemplo disso vem agora da Volkswagen, que começou a trazer o carregamento bidirecional para os seus carros elétricos na Europa.

O carregamento bidirecional, muitas vezes referido como tecnologia Vehicle-to-Home (V2H), permite que os veículos elétricos não apenas retirem energia da rede, mas também a devolvam. Esta é uma situação que acontecerá de forma pontual, mas que garante uma maior segurança para os donos dos carros elétricos.

O interesse nestas soluções é grande e um dos maiores fabricantes mundiais resolveu agora dar esta capacidade aos seus carros elétricos. Falamos da Volkswagen, que anunciou que está a implementar essa capacidade nos seus mais recentes caros elétricos, da gama ID, na Europa.

Esta opção está disponível em modelos Volkswagen ID equipados com baterias de 77 quilowatts-hora e que correm o software ID 3.5 ou superior. Isso inclui o ID.3 e ID.4 atualizados, a versão mais recente do ID.5, o novo ID.7 e, claro, o ID.Buzz. Até mesmo os clientes existentes poderão aproveitar esse recurso com uma atualização de software.

A Volkswagen prevê que esta tecnologia seja usada não apenas para abastecer casas, mas também para armazenar o excesso de eletricidade gerada pelo sistema fotovoltaico residencial. Estima que uma casa pode ser alimentada por energia solar armazenada na bateria do veículo em dias nublados ou quando o sol se põe e o sistema fotovoltaico não gera energia elétrica.

Tem planos para que os seus carros elétricos ID contribuam para a rede elétrica, alimentando o excesso de energia (Vehicle-to-Grid ou V2G) para estabilizá-la. Esta visão ambiciosa está a ser demonstrada num projeto piloto na Suécia, onde várias casas são alimentadas por carros elétricos e pela infraestrutura de carregamento associada.

Por agora, os modelos da gama Volkswagen ID elegíveis na Europa são compatíveis com a central elétrica doméstica CC da série S10 E COMPACT da HagerEnergy GmbH. No entanto, a empresa tem planos para expandir a compatibilidade a outros sistemas domésticos no futuro.