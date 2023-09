Model 3 Highland é um triunfo para a equipa de engenharia da Tesla China

Demorou algum tempo e apareceu envolto nalgum mistério e até expectativa, mas o redesenho do Tesla Model 3 foi uma agradável surpresa quando foi divulgado pela primeira vez em abril. Contudo, poucas pessoas sabem que isso se deve à equipa de engenharia da Tesla China. De acordo com um novo vídeo partilhado no Weibo pela conta oficial da Tesla China, os clientes chineses foram o principal foco do redesenho.

Tesla Model 3 Highland foi dedicado ao mercado chinês

Quando ouvimos pela primeira vez os rumores sobre um redesenho do Model 3, todos falavam em cortar custos e remover características, mantendo as aparências. O Project Highland, como foi chamado, foi descartado como um esforço para prejudicar o modelo mais acessível da Tesla.

O Model 3 pode já não ser o bestseller da Tesla, mas continua a ser o modelo que iniciou a revolução dos veículos elétricos e é extremamente importante para muitos compradores de automóveis. Afinal de contas, nem toda a gente gosta do Model Y, apesar das suas muitas vantagens em relação ao seu irmão mais pequeno.

À medida que mais informações sobre o redesenho do Modelo 3 foram surgindo, tornou-se claro que esta seria a mudança mais radical de um modelo Tesla alguma vez tentada. O fabricante de veículos elétricos foi duramente criticado pelo facto de os modelos S e X atualizados não serem muito diferentes dos modelos originais.

A Tesla reconheceu este facto e deu ao Modelo 3 modificações muito mais profundas. Isto tornou-se claro em abril, quando a primeira imagem do Modelo 3 atualizado foi divulgada na China.

Muitos protótipos do Project Highland foram vistos mais tarde nos EUA. No entanto, logo foi descoberto que o Model 3 renovado começaria a ser produzido em Giga Shanghai, e não em Fremont. Isto fez com que as pessoas se perguntassem, porquê a China?

Um vídeo partilhado pela Tesla China na sua conta Weibo oferece a resposta a esta pergunta. No vídeo, o vice-presidente de engenharia de veículos da Tesla, Lars Moravy, discute o Modelo 3 redesenhado, oferecendo mais informações sobre o seu desenvolvimento.

Moravy felicita a equipa de engenharia que criou "o melhor Model 3" utilizando todo o conhecimento que a Tesla adquiriu nos últimos seis anos, desde que o Model 3 original foi lançado. O executivo da Tesla revelou ainda que o desenvolvimento do modelo renovado é maioritariamente trabalho da equipa de engenharia da Tesla China. Isso explica por que as fugas mais sensíveis aconteceram na China e a razão da produção ter começado lá também.

Moravy elogiou a equipa da Tesla China pelo seu trabalho no Model 3, afirmando que "é tudo um pouco como uma obra de arte". Muitos concordariam, especialmente na China, uma vez que as alterações de design foram efetuadas para satisfazer, em primeiro lugar, os gostos dos clientes chineses. Outros preferem olhar para a metade vazia do copo e reparar que não há hastes, sensores ultrasónicos, menos potência e menos velocidade. No entanto, ainda é muito cedo para dizer o que está em jogo, uma vez que o Model 3 atualizado ainda não está a ser enviado aos clientes.

O Model 3 Highland tem muitas características que trazem o modelo básico da Tesla para o futuro. Quem conduz o carro afirma que é mais confortável e tem melhor isolamento acústico. A Tesla também promete uma maior eficiência graças a uma melhor aerodinâmica e a alterações na unidade de tração. Ainda assim, uma grande desilusão resulta do facto de a Tesla não estar a utilizar megacastings de peça única para construir o renovado Model 3, pelo menos não na Giga Shanghai.

O mercado ficará seguramente atento no Model 3 construído em Fremont quando entrar em produção para ver se há alguma diferença.