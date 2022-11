Tesla vai alterar o design do seu Model 3 para ser mais barato de produzir

Com as suas formas de organização, a Tesla tem conseguido aprimorar e melhorar todos os seus processos de produção. Desta forma consegue reduzir os seus preços e assim ter lucros mais elevados ou simplesmente manter os preços dos seus carros.

Para continuar o processo, a marca de Elon Musk estará a preparar mais uma mudança. Estará a preparar uma mudança de design do Model 3 para assim conseguir tornar o carro mais barato de produzir.

Um novo Model 3 ser preparado

A Tesla tem-se mantido fiel ao design dos seus carros, não seguindo o que outras marcas fazem, com mudanças quase anuais nos seus modelos. Desta forma consegue ser mais eficiente e até reciclar muitas partes nas suas fábricas.

O que agora está a ser avançado, dá conta de que em breve poderá ser apresentada uma renovação do Model 3, com um novo design. A informação apresentada revela que o projeto da Tesla está a ser conhecido internamento como Highland.

Mudar o design para reduzir custos

O objetivo da Tesla é reduzir a complexidade e o número de componentes necessários para produzir o seu Model 3. A mudança de design pode incluir mudanças no exterior do carro e no desempenho da sua unidade motriz. Fala-se também que também que o projeto se baseia na mudança feita em 2021 no Modelo S.

É relatado que a Gigafactory de Shanghai da Tesla começará a produzir o novo Modelo 3 em durante o terceiro trimestre de 2023. A fábrica da empresa de Fremont também fabricará o novo modelo. Não está claro quando a marca espera poupar com a alteração e nem se essa redução será passada aos consumidores.

Tesla quer aumentar mais os lucros

Atualmente, a Tesla obtém um lucro de cerca de 9.500 dólares pode cada carro que produz. Não é indicado se a atualização de designs do Model 3 contará com a plataforma de baterias 4680, que são a próxima geração da marca. A plataforma deverá permitir à Tesla produzir um carro elétrico de 25.000 dólares dentro de três anos.

Sendo a Tesla, não fica claro se a linha de tempo prevista será cumprida. Os planos parecem estar em marcha e apontam para meados de 2023 a chegada do novo Model 3. O que não está claro é se nesta renovação o volante do carro da Tesla passará a ser o conhecido volante Yoke.