Model 3 da Tesla continua a dominar as vendas globais de carros elétricos

O mercado de carros elétricos tem sofrido alguns reveses com a chegada da COVID-19. Tal como em todos os restantes, as vendas caíram no início do ano, num processo que infelizmente foi normal e que era até esperado face ao momento.

Claro que este foi um dos mercados mais rápidos a reagir e depressa os valores de vendas voltaram a crescer, retomando os que tinham antes. Agora que o ano está a terminar, é hora de rever estes valores e a Tesla continua no topo.

Ao longo dos últimos anos a Tesla tem dominado o mercado dos carros elétricos. Esta tem conseguido manter-se nesta posição de forma firme, sempre com os seus novos modelos a assumir as posições de destaque, mesmo com tudo ao que a concorrência apresenta.

Vendas de carros elétricos e híbridos

Os dados mais recentes, referentes ao acumulado de 2020, mostram que o Model 3 da Tesla continua a dominar as vendas de carros elétricos e híbridos. Esta é uma posição que mantém há já muito tempo e que aparenta ir manter por mais uns bons meses.

Com 12% de quota de mercado, o Model 3 prepara-se para conseguir repetir o feito dos 2 anos anteriores. Irá manter-se no topo e sem concorrentes. O mais próximo, o Renault Zoe, reclama apenas 3% da quota de todo o mercado. O primeiro híbrido, o Volkswagen Passat PHEV, está fora dos 10 primeiros.

Outubro reforça a posição do Model 3

Em valores concretos, e referentes apenas aos elétricos e no mês de outubro, a Tesla continua a dominar sem concorrência. É novamente o Model 3 que está no topo e bem destacado. Abaixo temos o Wuling Mini EV, que apenas é vendido no mercado chinês.

Muito importante é a mudança de posição entre o ID.3 da Volkswagen e o Model Y da Tesla. No mês anterior as posições estavam invertidas, com o carro alemão a estar na terceira posição. Esta mudança revela que novamente a Tesla está a impor os seus modelos.

Tesla domina mercado nas marcas

Em termos de marcas, o cenário é muito similar ao que se vê nas vendas. A Tesla domina, seguida da Volkswagen e da BYD (outros fabricante chinês). Este é outro cenário que no futuro imediato não será alterado, certamente.