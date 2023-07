Se conduzir com ar condicionado gasta mais combustível?

Os dias são de enorme calor e na semana que passou foram batidos vários recordes ao nível da temperatura. Conduzir com este calor não é propriamente agradável, mas ainda bem que os carros estão equipados com ar condicionado. Mas será que o ar condicionado gasta mais combustível?

Segundo o ACP, quando o ar condicionado de um automóvel está ligado é ativado um compressor que exige energia adicional ao motor. Nesse sentido, vai precisar de mais combustível para desempenhar de forma correta a sua função. Nos automóveis com motorizações menos potentes, além do aumento do consumo de combustível, pode ainda notar-se uma ligeira perda de potência do motor.

Para quem acha que abrindo as janelas o problema fica resolvido, também não é verdade. Circular com as janelas do carro abertas tem um impacto crescente no gasto de combustível. Em condições normais de condução, viajar com o ar condicionado ligado é sempre mais dispendioso do que circular com as janelas abertas.

Porque deve optar por ligar o Ar Condicionado?

Como vimos, a utilização do ar condicionado pode ser muito vantajosa. Sobretudo quando falamos de conforto e segurança, visto que:

Garante maior qualidade do ar interior, evitando a entrada de impurezas.

Permite o controlo da temperatura no interior do habitáculo.

Permite obter as condições propícias a uma condução mais concentrada e segura, evitando a sonolência e fadiga.

Reduz a probabilidade de odores desagradáveis.

Contribui para uma melhor visibilidade, ao desembaciar de forma eficaz os vidros (durante o inverno).

Caso ligue o ar condicionado, mantenha os vidros fechados. Mas lembre-se: em ambiente urbano, sempre que a temperatura exterior o permita, se abrir um pouco as janelas, o ar vai circular e não vai necessitar de ligar o AC, revela o ACP.