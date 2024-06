Baterias estão prestes a sofrer uma grande revolução graças à sujeita do costume: a IA

Nos últimos meses, temos visto como as fabricantes têm aplicado a IA a diferentes produtos, incluindo smartphones. Empresas como a Tesla, a Samsung, e a Google estão a integrá-la para melhorar a edição de imagens e as funções de produtividade. Agora, esta tecnologia parece ter chegado a um novo mundo: as baterias.

AI-BMS on chip

E se, no futuro, pudéssemos ver a inteligência artificial aplicada às baterias de produtos como os carros elétricos? Na verdade, isso já é uma realidade graças à Seatron Techonologies, que desenvolveu um sistema de gestão de baterias em chip alimentado por IA.

Este sistema em chip alimentado por IA (denominado AI-BMS on chip) é capaz de libertar 10% da capacidade da bateria e prolongar a sua vida útil em 25% em comparação com as baterias tradicionais, afirma a empresa. Isto porque este componente integra um modelo de IA que foi treinado para conhecer de uma forma muito mais precisa o estado de saúde, de carga e de vida útil.

A título de exemplo, segundo a New Atlas, as baterias tradicionais de iões de lítio têm normalmente uma duração de vida de cerca de 500 a 1000 ciclos de carga. Com a IA, isto traduzir-se-ia num máximo de 625 a 1250 ciclos.

IA poderá ser útil para as baterias dos carros elétricos

Existe também uma vantagem importante que permite que a bateria forneça dados com muito mais exatidão. O modelo de IA é executado localmente, em vez de na cloud, reduzindo a latência, o consumo de energia e os custos globais do sistema ao efetuar as respetivas análises.

O nosso NDP120 permite que o software da Eatron processe todos os dados da bateria no limite, melhorando a vida útil, a segurança e o desempenho da bateria. Isto torna-o perfeito para tudo, desde eletrónica de consumo a veículos comerciais.

Afirma Mallik P. Moturi, diretor comercial da Syntiant Corp.

O AI-BMS on chip foi concebido para ser incluído numa vasta gama de produtos industriais, incluindo veículos elétricos.

