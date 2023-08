Ebike GOGOBEST GM28 – troque o carro pela bicicleta

A troca do carro pela bicicleta, ainda mais se for elétrica, faz muito sentido para quem tem que fazer deslocações relativamente curtas, seja para ir para o trabalho, escola, ginásio ou para ir à mercearia ao final do dia. A GOGOBEST GM28 surge como uma opção clássica, que não é demasiado grande, perfeita para ambiente urbano, por um preço que ronda os 750 €.

A ebike GOGOBEST GM28 é uma bicicleta de elétrica, com roda de 27,5" x 1,5" com estrutura em liga de alumínio e certificado IPX4, podendo ser usada mesmo em condições de chuva.

Vem com sistema de travão de disco mecânico e um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. A bateria é de 10Ah e tem 36V e o motor tem uma potência de 350W e 36V.

Para condução a bicicleta elétrica tem um modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal, e também vem limitado a velocidade máxima de 25km/h, sendo possível fazer cerca de 40 km com carga na bateria, exclusivamente a bateria.

A bicicleta tem um painel LCD ao centro do guiador e suporta peso até 120 kg. O peso da ebike é de a apenas 31,2 kg. A questão do peso é inevitável devido à inclusão da bateria, por isso, não deve ser feita uma comparação em termos de peso, com as bicicletas tradicionais.

A Ebike GOGOBEST GM28 está disponível em promoção, por apenas 759,99€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto F7WQ68. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu.

GOGOBEST GM28