Europa a alta velocidade: inaugurado o túnel mais longo para testar a tecnologia hyperloop

Foi inaugurado, nos Países Baixos, o túnel mais longo da Europa para testar a tecnologia hyperloop. A ideia é que os passageiros sejam transportados entre cidades e países de forma rápida e eficiente.

O conceito de hyperloop foi introduzido por Elon Musk, que queria um "quinto modo de transporte" que ligasse São Francisco e Los Angeles. Na altura, o empresário afirmava que um tubo hyperloop poderia ligar as duas cidades em cerca de 30 minutos, em comparação com as até seis horas por estrada ou uma hora de avião.

Desde então, vários projetos foram sendo trabalhados, nomeadamente um assinado pelo britânico Richard Branson. Apesar de ter enviado dois passageiros numa viagem de teste, em 2020, a sua empresa Virgin Hyperloop acabou por fechar.

Agora, foi inaugurado aquele que é o mais longo túnel da Europa para testar a tecnologia hyperloop.

Hyperloop entregará viagens rápidas entre cidades e países

O novo túnel branco estende-se por 420 metros, é composto por 34 tubos interligados com cerca de 2,5 metros de largura. Segundo informações, quase todo o ar é sugado para fora do túnel, de modo a reduzir a resistência do ar e o veículo ser impulsionado por ímanes a velocidades que podem eventualmente atingir os 1000 quilómetros por hora.

Em forma de Y, o European Hyperloop Center é a única instalação do mundo que possui um "lane switch", um túnel que se ramifica da pista principal, permitindo aos cientistas testar o que acontece quando um veículo muda de direção a alta velocidade.

É preciso isto para criar uma rede. O lane switch é uma parte divergente da infraestrutura, por isso uma parte vai, por exemplo, para Paris e a outra vai para Berlim.

Disse o diretor do European Hyperloop Center, Sascha Lamme, que prevê uma rede de 10.000 quilómetros de túneis a atravessar a Europa até 2050.

Se olharmos para a forma como as autoestradas se desenvolveram ao longo do tempo, a evolução é exponencial quando a tecnologia está pronta. Nós criámos algo que é muito escalável. Pode avançar muito rapidamente. Por isso, deve ser possível entrar numa estação em Amesterdão e viajar para uma cidade como Barcelona em duas horas.

Partilhou Lamme com a Agence France-Presse, explicando que é "tal como se faz com um avião, mas sem todo o incómodo".

A empresa neerlandesa Hardt Hyperloop planeia realizar os primeiros testes com veículos nas próximas semanas e o European Hyperloop Center está disponível para as empresas que desenvolvam qualquer aspeto da tecnologia hyperloop.

Embora estejam otimistas, os cientistas admitem que há um "longo caminho" a percorrer até que a tecnologia esteja completamente pronta, além de ainda estarem longe dos testes com passageiros.

Estes deverão estar disponíveis em 2030, provavelmente numa rota curta de cerca de cinco quilómetros - de um aeroporto para uma cidade, por exemplo, segundo Lamme.

Tecnologia hyperloop pode integrar o futuro da mobilidade

Segundo aqueles que defendem a tecnologia hyperloop, esta não produz poluição nem ruído, e integra-se em ambientes urbanos e rurais.

O consumo de energia do hyperloop como meio de transporte é muito menor (do que outros). Também requer menos espaço para funcionar, porque temos estes tubos que podem ser facilmente colocados no subsolo ou em locais elevados. Portanto, temos uma pegada de infraestrutura menor.

Afirmou Marinus Van der Meijs, diretor de tecnologia e engenharia da Hardt Hyperloop.