Os interiores dos carros elétricos da Tesla sempre foram considerados espartanos e muito simplistas. Esta é a abordagem da marca e que, na verdade, não agrada a muitos utilizadores. O dono de um Model Y resolveu agora esse problema de forma muitos simples, trazendo de volta o que entende ser necessário. Veja como o fez.

Quem entra pela primeira vez num Tesla nota de imediato uma diferença grande face ao que é o padrão na indústria. A marca removeu tudo o que considera ser supérfluo e apenas tem presente o essencial e que é necessário para a condução.

Esta abordagem, para além de estética, tem ainda um propósito que não é visível de imediato para todos os condutores. Ao remover botões e outras formas físicas de controlar as funcionalidades garante que os custos de produção caiam e, ao mesmo tempo, torna mais simples a montagem dos carros.

A verdade é que nem todos apreciam esta filosofia minimalista e a prova veio de um condutor de um Model Y, que resolveu tratar da situação. Farto de ter de controlar muitas das funcionalidades diretamente no ecrã, resolveu trazer para o seu carros os botões de que precisava.

This Chinese guy made a panel of physical buttons connected to the control unit port in his Tesla. You have buttons for pretty much every major function. This device completely defeats the purpose of minimalism. What do you think? pic.twitter.com/hngjS7Fgq3