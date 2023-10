A tendência do mercado de streaming é a criação de planos com anúncios para diminuir o custo. Estas propostas têm tido um comportamento que agrada às empresas, por diversas razões. O Disney+ veio agora mostrar a prestação da sua oferta e revelar como esta é um verdadeiro caso de sucesso.

Com preços cada vez mais elevados, os serviços de streaming estavam a perder o interesse junto dos consumidores. A somar a isso, as novas políticas de partilhas de contas impedem que estas sejam usadas indiscriminadamente, o que também se tornou um travão na sua utilização.

Tal como outros concorrentes, o Disney+ também apresentou um plano baseado em publicidade, que esperava que fosse um sucesso. Num comunicado apresentado recentemente, deu conta de como esta sua nova proposta está a ser usada pelos novos utilizadores.

Consistente com a abordagem estratégica da Disney, passamos os últimos 10 meses a testar, a aprender e a ouvir os nossos consumidores e clientes. É assim que continuamos a criar experiências que priorizam o espetador e, ao mesmo tempo, introduzimos novos recursos, funcionalidades e formatos. Estamos a ver um aumento no envolvimento e no tempo gasto, e agora proporcionando maior responsabilidade aos profissionais de marketing por medições robustas, provando que o conteúdo premium é importante.