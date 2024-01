Hyundai mostra a visão do futuro aos jovens com o “Hyundai Future Adventure” no Roblox

A Hyundai pretende envolver os jovens na visão do futuro da marca, através de uma experiência interativa no Roblox, uma plataforma imersiva com a qual estão familiarizados.

A Hyundai Motor Company lançou, oficialmente, no dia 15 de janeiro, conteúdos imersivos no Roblox, após uma apresentação beta a 8 de janeiro, como parte da participação da empresa no CES 2024.

O objetivo da Hyundai passa por envolver os jovens na visão do futuro da marca, por via de uma experiência interativa no Roblox, uma plataforma imersiva globalmente popular entre a Geração Z e Alpha.

No novo metaverso "Hyundai Future Adventure", os utilizadores podem explorar livremente e interagir com tecnologias inovadoras desenvolvidas pela Hyundai.

Este metaverso consiste em seis desafios de salto-ação com o tema da mobilidade futura "fará avançar a humanidade".

Os utilizadores fazem a sua viagem enquanto exploram o parque temático do futuro, que apresenta robótica, veículos elétricos IONIQ, mobilidade aérea avançada (AAM), tecnologia de hidrogénio e outras tecnologias futuras transformadoras.

Os mapas de aventuras incluem uma série de cenários:

Campus H-tech, uma área para explorar tecnologia de ponta;

Parque aquático HTWO, alimentado a hidrogénio;

Laboratório de robótica, com uma gama de robôs Hyundai;

Horizonte Spacecraft, com destaque para a expedição cósmica;

Jardim botânico, que promove os valores sustentáveis incorporados na gama IONIQ;

Antártida, com robôs de salvamento Hyundai.

Além dos mapas e desafios incluídos, a Hyundai disponibilizou, pela primeira vez, uma coleção de itens e acessórios digitais no Roblox Marketplace. Desta forma, os utilizadores podem comprar e personalizar os seus avatares com personagens robóticas - como o Dal-e e o N Vision 74 - bem como outros itens digitais.

Hyundai quer estar próxima dos jovens

A Hyundai está a interagir continuamente com os mais novos, de modo a promover a sua visão da mobilidade do futuro e envolver estes grupos na iniciativa.

Desde 2016, por exemplo, que a empresa realiza o "Hyundai Kids Motorshow", um concurso de desenho inspirado na imaginação das crianças, centrado em conceitos de mobilidade do futuro; e a "Future Mobility School", um programa educativo que dá aos estudantes a oportunidade de aprenderem sobre tecnologias do futuro e explorarem potenciais opções de carreira através de atividades criativas.

A Hyundai planeia melhorar a sua comunicação para realçar a visão de mobilidade futura da marca. A empresa apresentou, recentemente, as suas tecnologias de ponta no CES 2024, centradas na sua visão para um ecossistema de energia de hidrogénio e uma transformação centrada no software.