Análise Sony Inzone H5: auscultadores gaming com som surpreendente. Temos uns para si!

No ano passado, a Sony lançou a Inzone, uma nova gama de produtos para jogos que começou com dois monitores e três auscultadores. O modelo de auscultadores topo de gama, os Inzone H9, impressionaram no nosso teste. Agora, juntou-se um modelo mais acessível, que - como o nome sugere - se situa entre os H3 e os H7. Deixamos a nossa análise aos Sony Inzone H5 e, no final do artigo, uma surpresa!

Quando a Sony lançou os seus primeiros auscultadores Inzone em 2022, parecia que já era tarde - como poderia a Sony não ter os seus próprios auscultadores para jogos, dado o seu sucesso com a PlayStation 5?

Bem, já passou mais de um ano desde o lançamento dos premium H9, H7 e H3, e a linha está a ser completada com uma nova opção sem fios de gama média - os Sony Inzone H5:

Especificações Resumo Cor: Branco, Preto

Branco, Preto Preço: 150,00€ (IVA e Eco REEE incluídos)

150,00€ (IVA e Eco REEE incluídos) Peso: 260 g Auscultadores Tipo: Dinâmicos e fechados

Dinâmicos e fechados Diafragma: 40 mm

40 mm Impedância (OHM): 21 ohm (1 kHz)

21 ohm (1 kHz) Resposta de frequência: 5 Hz - 20.000 Hz (IEC)

5 Hz - 20.000 Hz (IEC) Sensibilidade (DB/MW): 89 dB/mW

89 dB/mW Controlo de volume: Sim

Sim Estilo de uso: Circum Aural

Circum Aural Som espacial 360 para gaming: Sim Microfone Silenciar microfone: Virar para cima Bateria Tempo de carregamento da bateria: Aprox. 3,5 horas

Aprox. 3,5 horas Carregamento rápido: 10 minutos para 3 horas de reprodução

10 minutos para 3 horas de reprodução Autonomia da bateria: Máx. 28 horas Wireless 2,4 GHz: Sim Wired Tipo de cabo: Lado único (amovível)

Lado único (amovível) Comprimento do cabo: Aprox. 1,5 m

Aprox. 1,5 m Ficha: Minificha em formato de L com 4 polos banhada a ouro

Na caixa

Cabo USB

Cabo dos auscultadores

Cartão de garantia

Guia de consulta

Transmissor USB

Design que faz lembrar a PS5

Com os auscultadores gaming da série Inzone, a Sony criou um design inconfundível, que a fabricante continuou com o novo modelo H5. À primeira vista, os H5, disponíveis em branco ou preto, são muito semelhantes aos H9.

Os novos auscultadores também se baseiam no aspeto da PlayStation 5 e o arco para a cabeça em plástico texturado e mate contém letras brilhantes da Sony nas extremidades inferiores.

A versão preta está bastante bem protegida contra impressões digitais graças ao acabamento mate. Os auscultadores podem ser totalmente dobrados para dentro e ligeiramente inclinados para fora.

As almofadas estão cobertas por um tecido de nylon macio, o que transmite um elevado nível de conforto. Os Inzone H5 são agradavelmente leves e pesam apenas 261 gramas - um peso excelente para uns auscultadores gaming sem fios.

Apesar da construção em plástico leve, os auscultadores têm uma sensação de qualidade relativamente elevada, mas, tal como os Inzone H9, o dispositivo é bastante instável, o que é mais perdoável para o modelo mais barato.

O acolchoamento dos auriculares tem cerca de 29 mm de espessura e a banda de cabeça tem cerca de 25 mm de espessura, o que também é agradavelmente grande. O espaço disponível no interior dos auscultadores é de 65 mm x 40 mm (comprimento x largura) - um valor idêntico ao dos Inzone H9, o que significa que também há espaço suficiente para orelhas de tamanho médio a grande.

Surpreendentemente, apesar do tecido, as almofadas proporcionam um excelente isolamento contra o ruído externo, criando assim um ambiente agradavelmente silencioso - sem qualquer supressão de ruído ativa.

Controlos dos Sony Inzone H5

Estes auscultadores têm controlos simples e intuitivos. Além disso, o facto de estarem todos bastante afastados faz com que não haja miss clicks inesperados a meio daquela conversa ou daquela troca de tiros no CS:GO2. Portanto:

No auscultador direito

Botão de alimentação à frente

Par de botões para ajustar a opção jogo/conversa na parte de trás

No auscultador esquerdo

Microfone: em vez de um botão de mute, basta baixar o microfone para falar e voltar a levantá-lo dar mute

Gestor de volume

Porta USB-C

Porta de 3,5 mm

Software Inzone Hub - para personalizá-los à sua maneira

O software que acompanha os Sony Inzone H5 é o Inzone Hub, uma aplicação bastante elegante e organizada, cuja gama de funcionalidades poderia ser um pouco maior. Na página inicial, o hub fornece informações sobre o estado da bateria, por exemplo, enquanto as definições do dispositivo apenas permitem ajustar o ligar e desligar automáticos e a orientação por voz.

As coisas são mais interessantes no separador das definições de som. Na parte de "Perfil de som", pode escolher entre três predefinições de equalizador ou criar as suas próprias definições. É possível efetuar vários ajustes.

O controlo da gama dinâmica, por outro lado, destina-se a compensar as diferenças entre a gama alta e baixa do som. Também pode ligar e desligar o som espacial, que também pode ser personalizado usando a aplicação para smartphone "360 Spatial Sound (disponível na Play Store e na App Store)", se desejado.

Também pode adicionar um tom lateral ao microfone para se ouvir e evitar gritos acidentais. De um modo geral, o Inzone Hub é um software agradável e simples de navegar. A UI e a UX são limpas, completas e modernas.

Qualidade de Som

Quando se compra uns auscultadores de gama média, uma qualidade de construção ligeiramente inferior não é a prioridade - o que importa é saber se é possível obter um som excelente sem pagar um preço superior.

De facto, os H5 não soam tão bem como os excelentes H9. No entanto, aproxima-se o suficiente do primeiro para se posicionar muito bem. Com unidades de driver de 40 mm, os H5 conseguem ter um som agradável e rico quando está a jogar um jogo com muitos sons e bastante completos.

Não é o auscultador mais grave que já experimentamos, mas tem um equilíbrio relativamente sólido e um desempenho decente nas gamas mais altas.

Foi bastante prazeroso usar os H5 para jogar CS:GO2 enquanto se falava com os amigos no Discord. Este auscultadores proporcionaram uma experiência sólida ao ouvir suavemente os passos dos outros jogadores nos momentos mais silenciosos, e ao ouvir de forma rica a troca de tiros nos momentos mais barulhentos.

Os H5 soam quase perfeito para uns auscultadores de 150€, e isto depois de já termos experimentado dezenas de concorrentes nos últimos anos.

Microfone dos Sony Inzone H5

Infelizmente, a qualidade do microfone dos Inzone H5 é um pouco abaixo das expectativas. Basicamente, o som é bom, mas as gravações são visivelmente desprovidas de pormenores. Os pontos fracos também são evidentes com sons como assobios.

Para a comunicação em jogos ou videoconferências, a qualidade oferecida é suficiente, sem dúvida. No entanto, já testámos alguns outros auscultadores sem fios que transmitem a voz de forma mais clara e detalhada.

No entanto, não se exclui a possibilidade de a Sony fazer melhorias aqui com uma atualização de firmware. Os Inzone H9 também não nos impressionaram em termos de qualidade do microfone com o firmware original, mas melhorou visivelmente com uma atualização posterior.

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2023/12/teste_microfone_sony_inzone_h5_pplware.mp3

Bateria de 28 horas

Um dos pontos positivos dos Sony Inzone H5 em comparação com os H9 é a duração da bateria. Neste caso, são umas boas 28 horas de utilização ininterrupta - apenas menos quatro horas do que o modelo topo de gama da Sony, que é duas vezes mais caro.

Contudo, estes auscultadores wireless da Sony não são, de forma alguma, os melhores. A concorrência neste segmento de preço dura em muitos casos, muito mais tempo: existem uns que vão às 65 horas e outros podem até chegar às 120.

A conectividade Bluetooth também não está incluída nos Inzone H5. É uma pena, pois isto também é bastante comum neste segmento de preço. Por outro lado, o carregamento é agradavelmente rápido: 10 minutos via USB-C são suficientes para fornecer energia aos auscultadores durante três horas de utilização.

Conectividade

Os Sony INZONE H5 são wireless, o que significa que não tem de se preocupar com cabos. É simplesmente uma experiência "plug-and-play" e pode andar por toda a sua casa, pois o alcance que oferece é excecional.

Estes auscultadores têm um bom desempenho e baixa latência quando ligados através do transmissor. Utilizámos a opção "PC" no transmissor wireless para testar este aspeto, mas também utilizámos a definição "PS5/Mobile" e verificámos que não existia uma diferença significativa na qualidade.

Não terá qualquer perda na qualidade do áudio enquanto ouvir música, mesmo estando a um andar e com algumas paredes pelo meio. No entanto, também tem a opção de o ligar ao seu PC através de um cabo auxiliar de 1,5 m.

Ao contrário dos Inzone H7 e H9, não existe aqui a opção de ligação Bluetooth simultânea, pelo que não é possível manter o smartphone ligado aos auscultadores enquanto se joga. No entanto, isso está longe de ser uma caraterística comum nesta gama de preços, pelo que é mais aceitável a sua ausência nos H5.

Veredicto dos Sony Inzone H5

Os Sony Inzone H5 têm um som excelente e muitas funcionalidades extra para manter os jogadores de PC interessados. O aparente desinteresse da marca pela sua própria consola, apesar de desenhar os auscultadores com as cores da PS5, significa, no entanto, que estes são uns auscultadores que recomendaríamos mais para jogadores de PC.

No entanto, estão a faltar demasiadas funcionalidades para que os Sony Inzone H5 valham realmente a pena para um jogador de PS5. Pelo seu preço de 150€, os H5 estão à altura dos seus concorrentes. Oferecem uma boa sensação de profundidade no seu áudio.

Sony Inzone H5

PRÓS CONTRAS Qualidade de microfone decente Funcionalidades limitadas na PS5 Leves e confortáveis Bateria de 28 horas Bom áudio espacial

Passatempo de Natal: ganhe uns auscultadores Sony InZone H5

O Natal já passou, mas nós ainda temos um presente por entregar.

Quer ganhar uns auscultadores Sony InZone H5? Para se habilitar, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a página de Instagram da Sony Portugal. 2 - Subscrever a Newsletter do Pplware. 3 - Diga-nos o motivo por que deve ganhar os auscultadores Sony InZone H5. Nota: A resposta deverá ser deixada em comentário no presente artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 27 de dezembro às 15h00 e termina no dia 31 de dezembro às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

Passatempo de Natal: auscultadores Sony InZone H5