Análise: Blackview Tab 18, um tablet pronto para qualquer desafio

O Blackview Tab 18 é a nova proposta da fabricante para o mercado dos tablets e os argumentos para quem procura produtividade são fortes. O novo tablet surge com um ecrã de 12", um processador Helio G99, tem 12 GB de RAM e pode ser utilizado com recurso a rato, teclado e o ecrã suporta caneta. Conheça todos os pormenores do Blackview Tab 18.

Especificações gerais

O Blackview Tab 18 vem equipado com um grande ecrã de 12", uma dimensão excelente para trabalhar, podendo mesmo ser equiparado a um portátil, graças à possibilidade de permitir acoplar um rato e teclado e de ser compatível com caneta.

O tablet oferece uma resolução de ecrã de 1200 x 2000 píxeis e vem com um processador Helio G99. Inclui 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno e vem com Android 13, otimizado com a interface de utilizador Doke OS_P 4.0.

Permite a inclusão de dois cartões nanoSIM, sendo que o slot é híbrido, podendo ser também utilizado com um cartão nanoSIM e um cartão de memória microSD até 1 TB.

No tablet existe uma bateria com grande capacidade, de 8000 mAh, que garante cerca de 12 horas de trabalho. Esta bateria carrega a uma potência máxima de 33W.

A câmara frontal, dedicada essencialmente a videochamadas, tem 8 MP. Já a câmara traseira é de 16 MP com gravação de vídeo a 1080p. Destaca-se ainda a ligação Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.1, porta USB Tipo-C e um sistema de som Harman/Kardon para reprodução de som envolvente.

Na caixa, inclui um carregador rápido de 33W, cabo de carregamento e dados e auriculares com fios USB-C. Traz ainda o manual de instruções rápidas, clip para o slot dos cartões, capa de proteção e vidro temperado para colocar.

Construção e design

A construção do Blackview Tab 18 foi pensada ao pormenor e, apesar de ser em plástico, tem excelentes acabamentos. A cor do modelo em testes é o azul, uma cor que acompanha a traseira e as laterais, mas o Blackview Tab 18 está também disponível em cinzento escuro e verde. As suas dimensões são de 277,6 x 173,2 x 7,9 mm e pesa 632 g.

As laterais têm acabamento metalizado escovado e a traseira é de um plástico rígido e macio. Na traseira está colocada a câmara principal e um flash LED, com destaque para as palavras AI CAMERA, que indicam que a app da câmara tem disponíveis recursos de inteligência artificial para otimizar a qualidade das imagens captadas.

Olhando às laterais, na parte superior (acima da câmara frontal) existe o botão de Ligar/Desligar com sensor de impressões digitais integrado. Logo ao lado existem os botões de volume e o slot híbrido para cartões SIM e memória externa.

Nas laterais, com o tablet na posição horizontal, estão posicionados os altifalantes, quatro no total, que garantem uma boa reprodução de som, sendo capazes de criar uma envolvência muito agradável. É um aspeto bastante interessante, principalmente se é adepto de filmes ou séries, ou simplesmente para ouvir música ambiente. Ainda na lateral direita, existe a porta USB Tipo-C e um microfone.

O ecrã tem margens relativamente estreitas, sendo que o ocupa cerca de 86,6% da área total. Acima do ecrã está então posicionada a câmara frontal e os sensores de luminosidade e proximidade habituais.

Ecrã

Olhando agora para o ecrã com mais pormenor, o Blackview Tab 18 traz um ecrã IPS de 12". Este é o tamanho de ecrã já bastante confortável para trabalhar, mantendo a boa portabilidade para transportar para qualquer local. É ideal também para assistir a conteúdos multimédia com qualidade, incluindo a leitura de legendas.

O ecrã tem resolução FullHD de 1200 x 2000 píxeis (2K), com proporção de 5:3. A definição do ecrã e a reprodução de cores saltam à vista pela elevada qualidade.

O ajuste de luminosidade automático é eficiente e a amplitude entre os níveis de luminosidade mais altos e mais baixos é muito grande. Existem depois os modos de visualização adicionais, como Luz Noturna, que passa para cores mais amareladas e, por consequência, mais contornáveis para uma utilização no escuro, prejudicando menos a visão.

A experiência de visualização e interação com o ecrã é relativamente fluida, num comportamento que se enquadra no esperado.

Desempenho

O tablet vem equipado com um processador Helio G99 da MediaTek, com arquitetura de 6nm, que inclui uma GPU Mali-G57 MC2 e 12 GB de RAM. Uma opção que está a ser muito utilizada pelos fabricantes é de expansão da RAM, algo que também este tablet permite fazer com recurso ao armazenamento interno, até aos 24 GB. Estas são características de hardware que, conjugadas com o sistema operativo, permitem uma utilização fluida do tablet nos mais variados cenários.

A possibilidade de utilização em modo PC pode ser muito útil para quem necessita de um tablet para contexto académico ou laboral. Tanto num caso como no outro, para elevar ainda mais a produtividade, o ideal é ligar os periféricos rato e teclado. A própria fabricante tem uma série deles disponíveis e direcionados a cada um dos produtos, e este Tab 18 não é exceção. Para quem prefere a escrita à mão, seja para notas rápidas ou apontamentos, a caneta também será muito útil.

Em ambiente de jogo, nomeadamente nos títulos que requerem maior exigência a nível gráfico, foi onde o tablet apresentou um desempenho menos satisfatório, muito também por uma quebra na fluidez ser mais percetível num ecrã de maior dimensão.

Recorremos ao Antutu para correr o teste de desempenho e o tablet obteve uma pontuação de 399171.

O Blackview Tab 18 suporta Widevine L1, que permite a visualização de conteúdo streaming a 1080p, como da Netflix ou Disney+.

Com a bateria de 8800 mAh, a autonomia anunciada é de 12 horas, onde nos nossos testes conseguimos atingir cerca de 10 horas, com uma utilização considerada “típica”, com alguma visualização de vídeos no YouTube e Netflix, leitura de PDF, algum tempo em jogos e redes sociais.

Veredicto

A avaliação geral do Blackview Tab 18 é muito positiva e supera as expectativas para um tablet que pode ser adquirido a partir de 199€. O grande ecrã permite uma excelente visualização de conteúdos e eleva a produtividade, onde a isso se junta o sistema de som Quad com envolvência interessante.

A interface é simples mas com funcionalidades distintas no segmento, nomeadamente a possibilidade de utilização do Modo PC 2.0, que permite ter algo semelhante a uma barra de tarefas, com acesso rápido contínuo a aplicações.

Os acabamentos são de grande qualidade e dentro da caixa ainda vem uma proteção de ecrã adicional de vidro temperado e uma capa de proteção e transporte, também ele de qualidade.

O novo tablet Blackview Tab 18 está disponível a partir de 199€ (IVA incluído), um preço especial de lançamento limitado às primeiras 500 unidades, passando depois para 263€ (IVA incluído) na promoção 11.11 válida até 17 de novembro.

Blackview Tab 18