Índia vai ter táxis aéreos elétricos em 2026 através da InterGlobe e Archer Aviation

O tema dos táxis aéreos já começa a surgir com regularidade nas notícias tecnológicas. E de acordo com as notícias mais recentes, a Índia vai ter táxis aéreos totalmente elétricos já em 2026, através de uma parceria entre a indiana InterGlobe e a norte-americana Archer Aviation.

Táxis Aéreos vão chegar à Índia em 2026

De acordo com as mais recentes informações avançadas pela Reuters, a Índia vai ter táxis aéreos em 2026. Os dados foram avançados pela InterGlobe Enterprises, entidade que apoia a principal companhia aérea indiana, a IndiGo, juntamente com a norte-americana Archer Aviation, nesta quinta-feira (9). As empresas adiantam que o novo serviço de táxis aéreos totalmente elétricos na Índia será "competitivo em termos de custos".

Caso sejam obtidas as autorizações regulamentares, esta parceria pretende assim capitalizar uma necessidade crescente de soluções de transporte naquele que é um dos países mais populosos do mundo e que, por isso mesmo, está a enfrentar uma luta contra os graves congestionamentos de viagens terrestres e contra a poluição nas suas principais cidades.

A Archer Aviation conta com o apoio de empresas como a Stellantis, Boeing e United Airlines, é uma empresa que fabrica aeronaves elétricas de descolagem e aterragem vertical (eVTOL), as quais já foram indicadas como sendo o futuro da mobilidade aérea urbana.

As aeronaves elétricas designam-se "Midnight" e são capazes de transportar até 4 passageiros e um piloto por cada 100 milhas, algo como 161 quilómetros. O projeto entre as duas empresas tem planos para iniciar com 200 aeronaves e iniciar na capital indiana de Deli, em Mumbai, conhecida como a capital financeira, e em Bangalore, região conhecida como a Silicon Valley da Índia.

Segundo as empresas, uma viagem que normalmente demora entre 60 a 90 minutos de carro em Deli, por exemplo, vai passar a demorar apenas 7 minutos num destes táxis aéreos. Mas a InterGlobe Enterprises quer ir mais longe e tem planos para usar a aeronave elétrica para serviços de carga, logística, médicos, emergência e aluguer.

O mercado já está a reagir a estas notícias, pois nesta quinta-feira, as ações da Archer Aviation subiram 1,5% nos EUA na quinta-feira, enquanto as da InterGlobe Aviation fecharam em alta de 0,12% ainda antes das notícias.