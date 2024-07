Lançamento do Ariane 6 foi um sucesso! Só faltou voltar do espaço

O novo foguetão Ariane 6 - o mais potente e versátil dos lançadores da Agência Espacial Europeia (ESA) - descolou com sucesso no seu voo inaugural e lançou em órbita os satélites a bordo. Mas, no último momento, uma falha impediu a sua desorbitação.

Descolagem do Ariane 6 decorreu sem falhas

O Ariane 6 descolou do Porto Espacial Europeu na Guiana Francesa às 20:00 WEST de 9 de julho, dentro do prazo que a ESA tinha planeado durante semanas. A descolagem decorreu sem falhas, tanto em termos do desempenho do foguetão como do comportamento do novo complexo de lançamento, construído pela agência espacial francesa CNES com o objetivo de aumentar a taxa de lançamento do foguetão Ariane.

O principal objetivo deste voo inaugural era demonstrar a capacidade do Ariane 6 de se separar das suas duas fases e escapar à gravidade da Terra para operar no espaço, o que foi muito bem sucedido. Tinha também cargas úteis a bordo, que foi possível desdobrar com sucesso.

Uma hora e seis minutos após a descolagem, o primeiro conjunto de satélites a bordo do lançador foi libertado com sucesso da fase superior e colocado numa órbita a 600 km acima da Terra. Entre eles estavam satélites e experiências de várias agências espaciais europeias, empresas, institutos de investigação, universidades e profissionais.

Houve apenas um problema...

Após o lançamento dos satélites, foi efetuado um teste de reignição do motor Vinci, uma nova caraterística da segunda fase do Ariane 6 para o lançamento de múltiplas cargas úteis em diferentes órbitas.

Durante a segunda tentativa de ignição, a unidade auxiliar de propulsão do foguetão sofreu uma anomalia que impediu a desorbitação controlada da fase, bem como o lançamento de duas cápsulas experimentais, em Nemo Point, o local do Oceano Pacífico mais afastado de zonas povoadas.

A manobra falhada faz parte dos requisitos rigorosos da União Europeia para não aumentar os detritos espaciais nos lançamentos de foguetões. Apesar do contratempo, a ESA considera o lançamento um sucesso e planeia realizar o primeiro voo comercial do Ariane 6 ainda este ano.

O foguetão tem 29 missões planeadas, incluindo 18 lançamentos para implantar o serviço de Internet por satélite Kuiper da Amazon. Antes deste voo inaugural, foi anunciado que um dos seus clientes, a Eumetsat, tinha cancelado um lançamento a favor do Falcon 9 da SpaceX.

