Projeto Kuiper: Internet por satélite da Amazon segue para o espaço em 2023

Tal como a SpaceX, também a Amazon quer entrar na corrida da internet por satélite para levar o serviço às zonas mais remotas do globo, através do Projeto Kuiper. Ainda assim, o seu projeto está numa fase bastante mais prematura que o da concorrência mais popular.

Entretanto, surgiram desenvolvimentos e já se sabe que os primeiros satélites da Amazon seguirão viagem até ao espaço a bordo do Vulcan Centaur, da United Launch Alliance, no seu voo inaugural.

Project Kuiper será lançado no início de 2023

Os dois primeiros satélites do Projeto Kuiper, protótipos do programa de banda larga por satélite da Amazon, irão para a órbita terrestre baixa no primeiro trimestre de 2023, avançou a própria empresa.

Inicialmente, os primeiros protótipo seriam enviados ainda este ano num foguete da ABL Space Systems, mas, ainda que o trabalho com a ABL não tenha sido abandonado, o Projeto Kuiper será lançado no voo inaugural do novo foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance - ULA.

O vice-presidente do Projeto Kuiper, Rajeev Badyal, disse ao The Washington Post que os atrasos, juntamente com a oportunidade de lançamento com a ULA, obrigaram a Amazon a mudar os planos.

Vulcan Centaur irá substituir o atual Atlas V

O Vulcan Centaur está em desenvolvimento desde 2014, mas o seu primeiro lançamento foi adiado repetidamente devido a motivos que incluem atrasos no próprio desenvolvimento do seu motor BE-4. O BE-4 é um produto da Blue Origin de Jeff Bezos.

A ULA planeia tornar o Vulcan Centaur no seu principal veículo após a retirada do foguete Atlas V, que depende de um motor de fabricação russa, assim que terminar os 20 lançamentos que faltam.

O foguete deveria ter voo inaugural este ano, mas a Astrobotic (seu principal cliente de carga útil para a missão) pediu à ULA para mudar o cronograma que possam terminar o módulo lunar financiado pela NASA.

A Força Espacial dos EUA planeia também usar o Vulcan Centaur para lançar satélites de segurança nacional, com o primeiro programado para ocorrer no quarto trimestre de 2023.

A Amazon diz que a implantação dos protótipos de satélites ajudará a "recolher dados do mundo real" para poder finalizar os planos do projeto, implementação e operação para um sistema comercial de satélites.

O Projeto Kuiper tem autorização para lançar 3.236 satélites para formar uma constelação destinada a fornecer acesso à Internet essencialmente em locais remotos, semelhante à rede Starlink da SpaceX. Para cumprir com o acordo com a FCC, a Amazon terá que, até 2026, ter na órbita terrestre baixa pelo menos metade do número total de satélites.