Não é segredo que existem muitas apps alternativas para o WhatsApp e que muitos utilizadores usam de forma constante. Estas prometem muitos extras para este serviço, que de base e na app oficial não são oferecidos.

O serviço da Meta já várias vezes alertou para os perigos destas apps, com resultados perigosos para os utilizadores e os seus dados. Agora há mais um caso conhecido e uma destas apps está ativamente a roubar dados das contas dos utilizadores. Tenha muito cuidado com o YoWhatsApp.

Mesmo com novas funcionalidades a chegar de fora constante, muitos dos utilizadores do WhatsApp preferem usar apps alternativas. Estas oferecem funcionalidades extras, muitas vezes associadas à interface a mudanças associadas à forma como as mensagens são apresentadas aos utilizadores.

Estas apps trazer por norma problemas, com o WhatsApp a aplicar restrições nas contas que as usam. Além disso, e não raras vezes, estas apps acabam por ter comportamentos maliciosos, mesmo sem os utilizadores terem consciência desta situação.

O mais recente caso vem da app YoWhatsApp, que se sabe estar a roubar dados dos utilizadores e das suas contas, entre outras ações maliciosas. Esta solução torna-se atrativa para muitos por alterar a interface do WhatsApp e oferecer bloqueio de conversas. A forma de ser apresentado é através do Snaptube e este trojan ativa-se assim que é instalado.

Para a sua ação maliciosa, pede um conjunto de permissões para a app instalada, sendo depois passadas de forma silenciosa para o trojan Triada. Este vai registar os utilizadores em serviços pagos e lucrar com isso. Pode ainda roubar chaves de acesso que vão ter impacto junto dos utilizadores.

É ainda mencionado que este trojan pode roubar os dados das contas dos utilizadores e usá-las em vários cenários bem definidos. Isto passa por pedidos de dinheiro, aceder a conversas privadas ou roubar informações pessoais dos utilizadores.

Esta não é a primeira app que se sabe ter presente este tipo de malware. Já antes o FMWhatsApp ou o WhatsApp Plus foram identificados como maliciosos e como estando a roubar dados dos utilizadores. A Meta tem estado a agir de forma firme contra este tipo de apps maliciosas.