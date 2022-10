Há cada vez menos animais e organização alerta que pode acontecer o mesmo aos humanos

Temos sentido algumas das consequências das alterações climáticas. No entanto, uma parte delas é invisível aos mais desatentos, pelo que os cientistas decidiram alertar, mais uma vez: o número de animais já diminuiu 69% e é apenas uma questão de tempo até acontecer o mesmo com os seres humanos.

O World Wide Fund for Nature (WWF) publicou o Living Planet Report 2022, partilhando a compilação das suas conclusões e dos seus receios.

Os seres humanos têm sido diretamente afetados pela crise climática. No entanto, a par dos resultados que lhes são visíveis, existem outras consequências que podem não ter a atenção que é necessária. Os alertas não param de surgir, vindos da comunidade científica e das organizações dedicadas ao tema.

O WWF é a maior organização global independente de conservação da Natureza. Recentemente, este elaborou um relatório que concluiu que as populações de animais selvagens sofreram um declínio de 69% desde 1970. Ao longo do Living Planet Report 2022, a entidade explora a condição das espécies que, a par dos seres humanos, habitam o planeta, e a possibilidade de estes últimos serem afetados da mesma forma que os restantes animais.

O Living Planet 2022 é o relatório do seu género mais longo alguma vez elaborado, analisando a evolução de 32.000 populações de mamíferos, peixes, anfíbios, aves e répteis. Segundo este, as populações que registaram uma maior queda foram as que vivem em ecossistemas de água doce, com um declínio médio de 83%, e as regiões mais afetadas foram a Amazónia e as Caraíbas, com uma queda de 94%.

Considerando, por exemplo, a importância da Amazónia para a sobrevivência de todo o planeta, a diminuição das espécies que ela alberga é motivo de grande preocupação.

Há menos animais e há várias causas que o justificam

Das várias causas que podem estar associadas à queda do número de animais, o WWF destaca três grupos:

1 - Alterações climáticas

Os eventos climáticos extremos, bem como o aumento da temperatura média, está a fazer com que muitas espécies de animais não sejam capazes de se adaptar. Por exemplo, recifes de coral, que não estão a sobreviver ao aumento da temperatura dos oceanos, ou os pinguins, que são incapazes de lidar com a forma como o aquecimento global está a afetar a Antártida.

2 – Destruição dos habitats

Também não é novo, mas a WWF sublinhou que é importante mentalizar os seres humanos de que as florestas são o lar de uma larga fatia das espécies. Além de ajudarem relativamente ao dióxido de carbono na atmosfera, ajudam à redução das temperaturas e, consequentemente, combatem o aquecimento global. Mais do que isso, fornecem água, alimentos e proteção contra catástrofes, como as inundações.

3 – Alimentação

Outra questão que passa despercebida aos seres humanos é o impacto que os hábitos alimentares têm na biodiversidade. Afinal, mantemos um modelo intensivo e insustentável de produção alimentar que está a provocar o esgotamento das espécies. De acordo com o relatório da WWF, "a produção alimentar causou 70% da perda de biodiversidade na terra e 50% na água doce”, sendo "responsável por cerca de 30% de todas as emissões de gases com efeito de estufa".

As soluções são as mesmas de sempre

O primeiro passo para resolver o problema passa por, segundo a WWF, compreender que as alterações climáticas e a perda de biodiversidade não são duas questões distintas e que as consequências de uma têm impacto na outra. Por isso, devem ser consideradas em conjunto.

Embora seja importante reforçar a conservação das espécies animais em todo o mundo, é também necessário alterar a forma como produzimos e consumimos, explorando opções com menor impacto nos ecossistemas.

Numa entrevista ao IFLScience, Mike Barrett, diretor executivo de ciência e conservação do WWF-UK, explicou que não podemos esperar que as pessoas tomem medidas, se os governos não fizerem nada nesse sentido também. Isto, porque, apesar de as organizações e os cientistas poderem fazer a sua parte, é crucial tomar medidas e regulamentar de forma mais clara e objetiva.

