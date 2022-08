Austrália vai proibir minas de carvão para proteger o Great Barrier Reef

As alterações climáticas têm impacto de muitas formas, fazendo-se sentir através de mudanças que podem não ser visíveis. Ciente disso, a Austrália vai proibir o desenvolvimento de uma mina de carvão, por forma a proteger o Great Barrier Reef.

O branqueamento de corais é um dos problemas que resultam das alterações climáticas.

De acordo com o Associated Press, recentemente, o governo da Austrália anunciou que planeia impedir o desenvolvimento de uma mina de carvão devido ao impacto que essa exploração poderá ter no Great Barrier Reef.

O partido minoritário dos Verdes tem exercido pressão sobre o governo, para que projetos que envolvam carvão e gás sejam recusados, de modo a ajudar na redução das emissões de gases com efeito de estufa da Austrália. Neste sentido, a ministra do ambiente do país, Tanya Plibersek, disse que pretende negar a aprovação do Central Queensland Coal Project a ser desenvolvido a noroeste da cidade estatal de Rockhampton, em Queensland.

Com base nas informações de que disponho nesta fase, acredito que o projeto teria provavelmente impactos inaceitáveis para o Great Barrier Reef Marine Park, e para os valores da Great Barrier Reef World Heritage Area and National Heritage Place.

Explicou Plibersek, numa declaração.

O parque a que a ministra se refere controla uma rede de mais de 2.500 recifes que cobrem 348.000 quilómetros quadrados de fundos marinhos ao largo da costa do nordeste da Austrália. A World Heritage Area, designada pelas Nações Unidas e pela National Heritage List da Austrália, inclui locais naturais, históricos e indígenas de grande importância para o país.

Segundo o Associated Press, a UNESCO está a considerar a desclassificação do estatuto de Património Mundia da Grande Barreira de Corais, porque o aumento da temperatura dos oceanos está a matar os corais.

Agora, os representantes da mina deverão responder à recusa proposta antes de a ministra tomar uma decisão final.

