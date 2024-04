Conheça este mapa animado que é um verdadeiro canivete suíço da meteorologia

Esta ferramenta, gratuita, é um verdadeiro canivete suíço da meteorologia. Permite vermos os ventos, marés, gases com efeito de estufa, os aerossóis, além de auroras e os fogos ativos neste momento. Fantástico!

O autor, Cameron Beccario anunciou em dezembro passado que tinha deixado o seu emprego de engenheiro para se dedicar a tempo inteiro ao projeto que havia começado há 10 anos, o earth.nullschool.net.

Inicialmente, conta, era apenas um mapa animado do vento em todo o mundo. Gradualmente, com cada vez mais animações e informação, tornou-se numa das ferramentas mais completas para acompanhar as condições meteorológicas em tempo real e o histórico do nosso planeta.

A sua principal função é mostrar as correntes de ar em todo o mundo a cada instante. As linhas e cores em movimento dão-nos uma ideia de onde o vento está a soprar mais, mas se fizermos zoom e tocarmos num determinado local, podemos obter a sua direção e velocidade.

A magia acontece quando clicamos no botão "terra" no canto inferior esquerdo do mapa.

Um menu oferece-nos a fonte dos dados (satélites, estações meteorológicas de superfície...) e uma série de variáveis, para além do vento, a projetar no mapa:

Correntes de ar a diferentes altitudes;

Nível do mar e temperatura da superfície;

Correntes oceânicas;

Periodicidade e altura das ondas;

Emissões de monóxido de carbono, dióxido de carbono, azoto e dióxido de enxofre,

Aerossóis e outras partículas em suspensão no ar;

Auroras observáveis;

Incêndios ativos;

Alertas de branqueamento de corais

Podem ser projetadas em tempo real ou com dados de qualquer momento entre 2013 (ano de criação do earth.nullschool.net) e 2024.

Além disso, existem vários tipos de projeções: ortográfica, cónica, equidistante, cilíndrica, Patterson, Winkel-Tripel...

Esta ferramenta gratuita é um canivete suíço do vento e da meteorologia global, e é utilizada por profissionais de diferentes sectores, como o da energia eólica, até surfistas e amadores. Pode escolher o idioma português disponível dos vários idiomas já traduzidos.

Earth Nullschool