Huawei MateBook 16s – uma poderosa máquina de trabalho

Os computadores portáteis são máquinas indispensáveis nos dias de hoje, ainda que a procura, motivada pela incerteza económica global, tenha baixado. Ainda assim, as propostas continuam a surgir e a Huawei é uma das fabricantes que se tem destacado neste segmento.

O Huawei MateBook 16s é uma máquina com elevado desempenho, ecrã 3:2 tátil, oferece as funcionalidades de colaboração entre dispositivos Huawei e tem uma bateria com grande autonomia.

As especificações gerais do Huawei MateBook 16s

O computador Huawei MateBook 16s foi lançado em junho, ao lado do Huawei MateBook D16, sendo, no entanto, de uma gama superior.

Vem equipado com Windows 11 Home e integra aplicações exclusivas da Huawei, aumentando assim a sua utilidade e versatilidade para um outro patamar. Neste caso, o maior destaque vai para o Huawei Share transforma esta máquina num "Super Dispositivo".

Está disponível com duas versões de processador Intel de 12.ª geração, o i7-12700H EVO e o i9-12900 EVO, com placa gráfica Intel Iris® Xe Graphics. Ambos estão disponíveis com 16 GB de RAM de 1TB de armazenamento (SSD).

A bateria é de 84Wh e carrega com um carregador de 90W, praticamente igual a um carregador de smartphone, o que facilita bastante o transporte em qualquer pequeno bolso de uma mochila. O cabo para carregamento (e que poderá servir para transferência de dados) tem duas fichas USB Tipo-C. Outra particularidade, é que este carregador pode mesmo ser utilizado para carregar qualquer smartphone com SuperCharge, a tecnologia de carregamento rápido da Huawei presenta em muitos dispositivos da fabricante.

O MateBook 16s tem ecrã tátil de 16" Huawei FullView, com resolução de 2520 x 1680 píxeis (proporção de 3:2), brilho máximo de 300 nits, contrate de 1500:1 e gama de cores de 100% sRGB. De referir ainda que tem um ângulo de visão de 178º.

Construção e design

O Huawei MateBook 16s tem uma largura de 351 mm, profundidade de 254,9 mm e uma espessura (fechado) de apenas 17,8 mm. O peso é de 1,99 kg, um peso bastante equilibrado para o computador.

O corpo é em metal na cor clássica "space grey", em cima tem a inscrição da marca HUAWEI com acabamento espelhado. Na zona de baixo tem apoios em borracha, para maior segurança e conforto durante a escrita, tem a grelha de ventilação.

Na zona frontal estão colocados 2 microfones que captam som de forma muito equilibrada e inibindo, ainda assim, algum ruído que possa haver. Os altifalantes estão posicionados ao lado do teclado, reproduzindo som de grande qualidade.

A câmara, posicionada em cima do ecrã, é de 1080p e também ela é assistida por "Inteligência Artificial", já que tem a capacidade de acompanhar a pessoa que está a ser captada. Basicamente, pode ajustar o ângulo de visão e mudar o fundo da imagem que está a ser captada, de forma a preservar a sua privacidade.

À esquerda existem duas portas USB Tipo-C, sendo que a primeira serve para carregamento, além da transferência de dados, tem porta HDMI 2.0 e entrada para jack de 3,5mm. Na lateral direita existem duas portas USB Tipo-A, sendo uma USB 3.2 e a outra USB 2.0. Sem dúvida alguma que esta quantidade de portas é uma vantagem olhando às necessidades da maioria dos utilizadores, evitando a necessidade de andar com um hub USB atrás.

O teclado e Touchpad

O Touchpad está posicionado ao centro da estrutura, com uma dimensão bastante generosa para trabalhar.

Já o teclado é retroiluminado e tem um revestimento em policarbonato que, segundo a fabricante possui várias camadas de tinta, duplicando o tempo de resistência ao desgaste. Para esta comparação foi utilizado o modelo antigo MateBook D 15, lançado em 2021. Há a destacar ainda o botão de power que inclui sensor de impressões digitais.

A distância de digitação é de apenas 1,5mm, com um toque bastante suave nas teclas o que também torna a escrita muito fluida e rápida.

Conectividade do Huawei MateBook 16s e o Super Dispositivo

Além das interfaces de ligação física já referidas, o Huawei MateBook 16s oferece ligações Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz e 5 GHz, MIMO 2 × 2 e WPA / WPA2 / WPA) e também Bluetooth 5.2.

A funcionalidade Super Dispositivo (ou Super Device) vai trazer todo o ecossistema de dispositivos Huawei ao PC, tornando-o num verdadeiro "super dispositivo". Basicamente, através do computador, o utilizador tem acesso aos seus vários equipamentos. Toda esta gestão pode ser feita através da app Huawei PC Manager. Há que considerar que esta funcionalidade apenas é suportada por determinados telemóveis Huawei e portáteis Huawei com PC Manager 12.0.2 ou posterior.

O ecrã do Huawei MateBook 16s

Além destas especificações, existem outros pormenores como o facto de o MateBook 16s ter uma proporção de 3:2, ideal para algumas formas de trabalho. Além disso, sendo tátil, eleva ainda mais a sua produtividade. Além disso, ocupa uma área de 90% da estrutura, o que significa que tem margens muito reduzidas, melhorando a experiência de visualização.

O ecrã tira ainda partido da Certificação de baixa luz azul da TÜV Rheinland (Solução Hardware), filtra a luz azul, tem escurecimento por corrente contínua, sem cintilação, tornando-se portanto mais confortável para trabalhar.

O desempenho e conclusões

O Huawei MateBook 16s foi utilizado durante alguns dias em ambiente de trabalho normal. A escrita de artigos tende a ser prejudicada em ecrãs 16:9, uma vez que a altura tende a ser menor pelo que a perceção, por exemplo, do tamanho do texto diminui.

Foi também utilizado para edição de imagens e vídeos, onde não apresentou nenhum problema de processamento, graças ao processador e à gráfica integrados.

Fora o trabalho que foi executado com máxima eficiência, em ambiente de lazer, a qualidade do ecrã do MateBook 16s é excelente para assistir filmes e séries. A qualidade de som é bastante boa, ainda que estejamos a falar num computador portátil. Para os audiófilos certamente que irão tirar vantagem se usarem um sistema de som externo.

Preço e disponibilidade

O Huawei MateBook 16s está disponível em Portugal por 1 599,00 € para com Intel Core I7, e por 1 799,00 € com Intel Core I9. Este é um preço enquadrado dentro daquilo que a concorrência oferece em Portugal, contudo, o utilizador poderá tirar partido elevado do ecossistema Huawei que é bastante completo atualmente.

O Pplware agradece à Huawei a cedência do Huawei MateBook 16s para testes.