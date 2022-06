Huawei MateBook D16: eleve a produtividade e alargue os horizontes do seu trabalho

Trabalhar ou estudar são tarefas que se fazem cada vez mais a partir de qualquer parte do mundo. As ligações fiáveis de Internet, principalmente nos países ditos desenvolvidos, são as grandes responsáveis pela existência de soluções de emprego e ensino que não obrigam à fixação das pessoas a um só lugar. Mas para que isto aconteça, a máquina de trabalho tem que oferecer características que garantam uma elevada produtividade.

A pensar neste mundo cada vez mais remoto, a Huawei acabou de apresentar um novo computador portátil que já tivemos oportunidade de conhecer e queremos partilhar algumas das primeiras impressões sobre o Huawei MateBook D 16.

O Huawei MateBook D16 no mercado dos computadores portáteis

A Huawei apresentou ontem dois novos computadores. Falamos dos modelos Huawei MateBook D 16 e Huawei MateBook 16s, sendo que o segundo surge como uma proposta ainda mais poderosa no segmento, face ao MateBook D 16.

Segundo a fabricante, "o novo Huawei MateBook D 16 é um companheiro fiável para a era do escritório e ensino híbridos, permitindo aos utilizadores libertarem o seu poder criativo."

Mas em que medida poderá este computador contribuir para isso?

As especificações gerais

Para falar do computador MateBook D 16 é necessário conhecer os seus pormenores, sendo o primeiro o facto de vir equipado com Windows 11 Home. Não é propriamente algo surpreendente, mas quando conjugado com as aplicações exclusivas da Huawei, a sua utilidade e versatilidade são elevadas a um outro patamar, como por exemplo o Huawei Share que ajuda o computador a tornar-se num Super Dispositivo.

Está disponível com duas versões de processador Intel de 12.ª geração, o i5-12450H e o i7-12700H, com placa gráfica Intel® UHD Graphics e Intel Iris® Xᵉ Graphics, respetivamente. A versão i5 tem 16 GB de RAM e SSD de 512 GB, a versão i7 está disponível com SSD de 1TB.

A bateria é de 60Wh e carrega com um carregador de 65W, igual a um carregador de smartphone, o que facilitará bastante o seu transporte em qualquer pequeno bolso de uma mochila. O cabo para carregamento (e que poderá servir para transferência de dados) tem duas fichas USB Tipo-C. Outra particularidade, é que este carregador pode mesmo ser utilizado para carregar qualquer smartphone com SuperCharge, a tecnologia de carregamento rápido da Huawei presenta em muitos dispositivos da fabricante.

O MateBook D 16 tem ecrã IPS de 16", com resolução de 1.920 × 1.200 píxeis (proporção de 16:10), brilho máximo de 300 nits, contrate de 1.200:1 e gama de cores de 100% sRGB. De referir ainda que tem um ângulo de visão de 178º.

Especificações Especificações HUAWEI MateBook D16 Ecrã Tamanho: 16 polegadas Proporção Ecrã-Corpo: 90% Resolução: 1920 x 1200 pixels, 141 PPI Rácio de Aspeto: 16:10 Cores: 100% sRGB (típico) Contraste: 1200:1 (típico) Luminosidade máxima: 300 nits (típico) Certificação: Baixa Luz Azul da TÜV Rheinald Aspeto Dimensões (A × L × P): 356.7 mm × 248.7 mm × 18.4 mm Peso: aproximadamente 1.7 kg Cor: Cinzento Sistema Operativo Windows 11 Home 64-bit Processador 12th Gen Intel® Core™ i5-12450H / i7-12700H Placa Gráfica Intel® UHD Intel® Iris® Xe Armazenamento 16GB LPDDR4x 512 GB PCIe SSD Botões e Portas Botão Ligar/Desligar com Sensor de Impressão Digital 1 x porta USB-C de carregamento (suporta transferência de dados e carregamento) 1 x porta USB-C (suporta transferência de dados, carregamento e Display Port) 1x porta USB-A (USB 2.0) 1 x porta USB-A (USB 3.2 Gen 1) 1 x porta HDMI 2.0 1 x entrada de auriculares/microfone de 3.5mm Wi-Fi 2X2 MIMO, Antena Huawei Metaline Bluetooth Bluetooth 5.1 Câmara Câmara Frontal de 1080P Bateria 60Wh Adaptador de Corrente USB-C HUAWEI de 65W Input: 100–240 V AC, 50 Hz/60 Hz Output: : 20 V/3.25 A, 15 V/3 A, 12 V/2 A, 9 V/2 A, 5 V/2 A Suporta vários modos de saída e carregamento rápido para diferentes dispositivos e HUAWEI SuperCharge™ para determinados telefones Aplicações disponíveis Super Dispositivo Smart Conference HUAWEI PC Manager Definições de Ecrã (Modo de Conforto Ocular) Huawei one-key recovery (F10)

Construção e design

O Huawei MateBook D 16, sendo um computador de 16" tem uma largura de 356,7 mm e profundidade de 248,7 mm. No entanto, a sua estrutura é bastante elegante, com uma espessura (fechado) de apenas 18,4 mm, sendo que a tampa que alberga o monitor tem 5mm de espessura. O peso é de 1,7 kg, algo que considero normal, para o computador que temos em mãos.

O corpo é em metal na cor clássica "space grey", em cima tem a inscrição da marca HUAWEI com acabamento espelhado. Na zona de baixo tem apoios em borracha, para maior segurança e conforto durante a escrita, tem a grelha de ventilação e os altifalantes. Os parafusos estão todos acessíveis, o que antecipa facilidade na abertura para eventuais intervenções.

Na zona frontal estão colocados 4 microfones que são capazes de captar som a 360º num raio máximo de 5 metros. Este conjunto de microfones ainda tira partido de uma tecnologia de cancelamento de ruído, que inibe, por exemplo, a reprodução de som de teclas, durante uma videoconferência.

Como nota de experiência de utilização, de facto o alcance e a captação de som é impressionante quando comparado com outras propostas semelhantes no mercado. Não chegámos aos 5 metros indicados nos testes de laboratório da Huawei, mas a 2 metros a captação de som de voz continua com boa qualidade.

A câmara, posicionada em cima do ecrã, é de 1080p e também ela é assistida por "Inteligência Artificial", já que tem a capacidade de acompanhar a pessoa que está a ser captada. Basicamente, pode ajustar o ângulo de visão e mudar o fundo da imagem que está a ser captada, de forma a preservar a sua privacidade.

Continuando a olhar para o computador, à esquerda existem duas portas USB Tipo-C, sendo que a primeira serve para carregamento, além da transferência de dados, tem porta HDMI 2.0 e entrada para jack de 3,5mm. Na lateral direita existem duas portas USB Tipo-A, sendo uma USB 3.2 e a outra USB 2.0. Sem dúvida alguma que esta quantidade de portas é uma vantagem olhando às necessidades da maioria dos utilizadores, evitando a necessidade de andar com um hub USB atrás.

O teclado e Touchpad

Estes são dois elementos fundamentais num computador portátil e a Huawei teve também aqui muita dedicação.

O Touchpad está posicionado mais à esquerda da estrutura, com uma dimensão bastante generosa para trabalhar.

Já o teclado, retroiluminado, tem um revestimento em policarbonato que, segundo a fabricante possui várias camadas de tinta, duplicando o tempo de resistência ao desgaste. Para esta comparação foi utilizado o modelo antigo MateBook D 15, lançado em 2021.

A inclusão de um teclado numérico é também uma vantagem, principalmente para utilizadores com necessidade de elaborar relatórios, redigir documentos e, claro, introdução de dados numéricos.

Há a destacar ainda o botão de power que inclui sensor de impressões digitais, botão para ativar a câmara para um aumento da segurança e privacidade, a tecla de pesquisa rápida (com assistência virtual, o que permite uma pesquisa alargada no PC, outros dispositivos ligados ou páginas web).

A distância de digitação é de apenas 1,5mm, com um toque bastante suave nas teclas o que também torna a escrita muito fluida e rápida.

Conectividade e o Super Dispositivo

Além das interfaces de ligação física já referidas, o Huawei MateBook D 16 oferece ligações Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz e 5 GHz, MIMO 2 × 2 e WPA / WPA2 / WPA) e também Bluetooth 5.1.

De notar que a antena de Wi-Fi integrada no MateBook D 16 é HUAWEI Metaline que garante maior estabilidade de rede em zonas de fraca qualidade. Esta tecnologia de antena da Huawei melhora a eficiência da conversão do sinal em 56% e aumenta a estabilidade e a velocidade da rede em condições de sinal fraco (tais como longas distâncias e várias paredes), segundo a empresa.

Este é ainda um pormenor que vou querer testar quando estiver a trabalhar fora do escritório, já que a ligação por cá é de excelente qualidade em qualquer ponto.

A funcionalidade Super Dispositivo (ou Super Device) vai trazer todo o ecossistema de dispositivos Huawei ao PC, tornando-o num verdadeiro "super dispositivo". Basicamente, através do computador, o utilizador tem acesso aos seus vários equipamentos. Toda esta gestão pode ser feita através da app Huawei PC Manager. Há que considerar que esta funcionalidade apenas é suportada por determinados telemóveis Huawei e portáteis Huawei com PC Manager 12.0.2 ou posterior.

O ecrã do Huawei MateBook D 16

Sobre o ecrã já foram indicadas as dimensões e principais especificações. No entanto, existem mais alguns pormenores que merecem destaque.

Em primeiro lugar há que falar no facto deste ocupar 90% da estrutura, com margens bastante reduzidas. Ao contrário de muitas alternativas, o ecrã tem uma proporção de 16:10 (sendo que o mais comum é 16:9), o que garante ainda mais área de trabalho.

Este monitor tira ainda partido da Certificação de baixa luz azul da TÜV Rheinland (Solução Hardware), filtra a luz azul, tem escurecimento por corrente contínua, sem cintilação, tornando-se portanto mais confortável para trabalhar.

O desempenho - conclusões preliminares

O Huawei MateBook D 16 chegou ao Pplware há poucos dias, pelo que muitos testes de desempenho ainda estão em execução. No entanto, tem sido a minha máquina de trabalho desde que chegou ao escritório.

A Huawei é a primeira a dizer que esta é uma máquina para trabalhar e é essa a utilização primordial que lhe quis dar.

Muito do meu trabalho é através do browser, mas também faço edição de imagens e nestes dias ainda fiz edição de um pequeno vídeo, uma tarefa relativamente mais exigente e que passou no teste com distinção, sendo que tenho a versão com o Intel Core i7-12700H.

Em qualquer uma das outras tarefas dedicadas ao trabalho também não há mais nada a dizer. O meu computador de trabalho habitual é também uma máquina de elevado desempenho e não notei nenhuma diferença substancial com a troca por estes dias, como já esperava.

Mas a vida não é só trabalho e aproveitei estes dias para ir vendo a minha série do momento, a última temporada de Ozark na Netflix, e a qualidade de imagem é muito boa considerando que até é uma série mais sombria, poderia haver o risco de perder alguns pormenores, algo que não aconteceu.

Mas não foi a imagem que mais surpreendeu. O som que é reproduzido pelo conjunto de altifalantes é de excelente qualidade, são ouvidos os agudos com suavidade, os graves sentem-se de forma até bastante intensa, e quando se eleva o som ao máximo não há nenhuma distorção, algo que tende a acontecer com a maioria dos computadores.

Preço e disponibilidade

O Huawei MateBook D 16 está já disponível para compra nas duas versões indicadas, sendo que está disponível por 979 € (i5) ou 1299 € (i7).

Na aquisição deste computador, atualmente a Huawei ainda está a oferecer um monitor HUAWEI Display 23.8" de 60 ou 75 Hz e 6 meses do seguro HUAWEI Care - Protecção de ecrã.

O Pplware agradece à Huawei a cedência do computador MateBook D 16 para testes.