Análise Sony Inzone Buds: auriculares para melhorar a sua experiência gaming

Os Sony Inzone Buds são uns auriculares wireless concebidos a pensar na utilização em jogos. A Sony fabricou uma série de auscultadores direcionados ao gaming com o nome Inzone, mas este é o primeiro par de auriculares que lançam como parte da linha. Deixamos a nossa análise.

Os Sony Inzone Buds incluem tecnologias de cancelamento ativo de ruído (ANC) e de som espacial, e uma bateria com uma duração de 12 horas. Embora utilizem os mesmos drivers que os Sony WF1000-XM5, que analisamos anteriormente, a fabricante afirma que têm um design único que reduz o contacto com o ouvido para um ajuste mais confortável.

Também suportam Bluetooth através de áudio LE e utilizam o codec LC3 para uma transmissão de dados de áudio com menor consumo de energia e menor largura de banda.

Os Sony INZONE Buds são fabricados pela Sony Electronics, e não pela sua subsidiária PlayStation. Possuem um transmissor sem fios para uma experiência de jogo de baixa latência com PCs e PlayStations. Têm também um design que minimiza o contacto com a pele, para que possa jogar todo o dia sem cansar os ouvidos.

Especificações Resumo Cor: Branco e Preto

Branco e Preto Preço: PVP 200,00€ (IVA e Eco REEE incluídos)

PVP 200,00€ (IVA e Eco REEE incluídos) Peso: Aprox. 6,5 g x 2 Auriculares Tipo: Dinâmicos e fechados

Dinâmicos e fechados Diafragma: 8,44 mm

8,44 mm Á prova de água: Equivalente a IPX4

Equivalente a IPX4 Som espacial 360 para gaming: Sim Microfone Silenciar microfone: tátil Bateria Tempo de carregamento da bateria: Aprox. 2 horas

Aprox. 2 horas Carregamento rápido: 5 minutos para 1 hora de reprodução

5 minutos para 1 hora de reprodução Autonomia da bateria: Ligação do transmissor USB: Máx. 12 horas (NC desativado)/Máx. 11 horas (NC ativado) Ligação Bluetooh (LE Audio): Máx. 24 horas (NC desativado)/Máx. 18 horas (NC ativado)

Autonomia da bateria (Tempo de comunicação contínua): Ligação do transmissor USB: Máx. 12 horas (NC desativado)/Máx. 11 horas (NC ativado) Ligação Bluetooh (LE Audio): Máx. 11 horas (NC desativado)/Máx. 10 horas (NC ativado)

Wireless 2,4 GHz: Sim

Sim Bluetooth Classic: Não

Não LE Audio: Sim

Sim Perfil LE Audio: TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP

TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP Formatos de áudio compatíveis com LE Audio: LC3

LC3 Versão Bluetooth: Versão 5.3 (LE Audio apenas. Bluetooth normal não suportado)

Versão 5.3 (LE Audio apenas. Bluetooth normal não suportado) Alcance efetivo do Bluetooth: Aprox. 10 m

Aprox. 10 m Perfil Bluetooth: Não suportado

Não suportado Formatos áudio compatíveis com Bluetooth: Não suportado Cancelamento de ruído Cancelamento de ruído: Sim

Sim Modo de som ambiente: Sim

Sim Atenção rápida: Sim

Na caixa dos Sony Inzone Buds

Cabo USB-C

Cartão de garantia

Caixa de carregamento

Guia de consulta

Pontas de borracha de auriculares de silicone híbrido

Transmissor USB-C

Design monocromático e conforto ajustável

Os Sony Inzone Buds têm uma aparência elegante e minimalista. Ao contrário dos Sony WF-1000XM5, têm um design que sobressai do ouvido. Existe uma superfície sensível ao toque na extremidade de cada auricular que pode ser utilizada para gerir controlos. Estão disponíveis em duas variantes de cor: Preto e Branco. A variante preta apresenta um aspeto monocromático, totalmente preto, incluindo caixa de carregamento e auriculares em si.

Estes auriculares são decentemente confortáveis. A fabricante concebeu-os de forma a terem um ajuste mais solto, que não entra totalmente no canal auditivo, pelo que não assentam tão profundamente como os Sony WF-1000XM5. No entanto, isto significa que também ficam salientes das orelhas e mais propícios a cair. Felizmente, são fornecidos com quatro conjuntos de pontas, o que torna relativamente simples conseguir um bom ajuste.

Os Sony Inzone Buds são bastante portáteis. São leves e não ocupam muito espaço numa mochila ou até mesmo no bolso. No entanto, é necessário transportar o transmissor para os emparelhar com a maioria dos dispositivos. Felizmente, a caixa de carregamento tem uma secção para colocar o transmissor quando não o está a utilizar.

Controlos dos Sony Inzone Buds

Estes auriculares têm controlos simples e razoavelmente intuitivos. Existem controlos distintos para cada auricular, pelo que não será possível utilizar alguns controlos se tiver apenas um colocado. A superfície sensível ao toque também é fácil de ser acidentalmente clicada. Existem sons úteis com tons de aviso que pode ouvir quando ativa o ANC ou o microfone, bem como quando aumenta ou diminui o volume ou atinge o volume máximo/mínimo. Por predefinição, não existem controlos de reprodução, mas é possível mapeá-los através da aplicação complementar.

No auricular esquerdo

Toque único: Liga/desliga o ANC e o modo de som ambiente

Liga/desliga o ANC e o modo de som ambiente Manter premido: Liga/desliga o microfone

No auricular direito

Toque único: Aumenta o volume

Aumenta o volume Manter premido: Diminui o volume

Software Inzone Hub - para personalizá-los à sua maneira

Pode personalizar os Inzone Buds utilizando o Inzone Hub (disponível exclusivamente para PCs com Windows). Aqui, pode criar gestos e perfis predefinidos, bem como ativar o áudio espacial. Encontrará um "equalizador" para o áudio dos auriculares, "controlo da gama dinâmica" e "equilíbrio jogo/chat". No entanto, o microfone apenas possui um "controlo de ganho automático" e um seletor de sidetone. Curiosamente, o Hub não tem uma predefinição para jogos.

O truque de personalização de som espacial da Sony regressa. Ao descarregar a aplicação 360 Spatial Sound (disponível na Play Store e na App Store) separada para o smartphone, pode iniciar uma análise que faz com que o software mapeie os seus ouvidos e ajuste o som surround simulado para melhor se adequar a si. De seguida, gera um perfil que se sincroniza com o Inzone Hub.

De um modo geral, o Inzone Hub é um software agradável e simples de navegar. A UI e a UX são limpas, completas e modernas.

Som e cancelamento de ruído dos Buds

Embora os controlos oferecidos sejam pouco personalizáveis, os Sony Inzone Buds impressionam pela sua qualidade de som. O palco sonoro é bastante aceitável e esse espaço mais alargado significou um ótimo nível de detalhe, particularmente nos médios e agudos, com efeitos bem definidos.

Os som de uma longa troca de tiros no CS:GO 2 misturou-se com os efeitos sonoros ambiente gerando uma textura equilibrada. Entretanto, os passos eram claramente ouvidos e fáceis de seguir, e o som de recarga era nítido e rápido. Nestas gamas superiores, os Sony Inzone Buds são absolutamente fantásticos e, embora os graves não sejam tão fortes como os de uns headset para jogos completos, a potência das explosões e dos tiros impressiona.

Isto é potência, mas não necessariamente pormenor. Embora típico dos auriculares para jogos, as gamas mais baixas eram consideravelmente piores do que as mais altas, com muito menos definição nos sons individuais.

Cancelamento de ruído

O desempenho do cancelamento de ruído é bom. Embora o ajuste solto não proporcione muito isolamento passivo, o ANC consegue bloquear uma vasta gama de ruído ambiente. Faz um excelente trabalho ao bloquear ruídos de alta frequência, como o zumbido do frigorífico. Também consegue bloquear, em menor grau, os ruídos de baixa frequência, para que não se distraia com os motores dos autocarros e dos carros que passam pela sua rua.

Microfone - soa definitivamente como um microfone de auriculares

Os Sony Inzone Buds têm um microfone incorporado que não pode ser removido. O desempenho é bom para um microfone de auriculares, mas sofre de alguns problemas comuns.

Tem uma qualidade distante e abafada que faz com que o áudio gravado soe como se estivesse a falar com alguém em alta-voz. Contudo, a qualidade do microfone é aceitável - os seus amigos no Discord não terão dificuldade em compreendê-lo.

O microfone captou ruídos mais altos e menos repetitivos, mas eliminou quase por completo o som do teclado enquanto falava com colegas no Discord - algo que a maioria dos auriculares não consegue. Sons mais distantes, como uma conversa numa divisão próxima, também não foram captados.

Teste ao microfone

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2023/12/Sony_inzone_buds_mic_test.mp3

Bateria de quase 24 horas

O desempenho da bateria dos Sony INZONE Buds é muito bom. A fabricante anuncia 12 horas de duração da bateria quando se utiliza o transmissor com o ANC ligado, e nós medimos praticamente isso. A caixa de carregamento incluído também fornece uma carga completa extra se precisar de recarregar a bateria.

A fabricante anuncia uma autonomia de 24 horas quando ligado a um dispositivo compatível com LE Audio. No entanto, medimos esta duração em cerca de 22 horas. A duração da bateria varia consoante a utilização, pelo que a sua experiência pode ser diferente.

Bluetooth e Wireless dos Sony Inzone Buds

Os Sony INZONE Buds têm uma fraca conectividade Bluetooth. Apenas suportam áudio Bluetooth LE, que utiliza o codec de áudio LC3. Atualmente, apenas alguns smartphones são compatíveis com este codec. No entanto, se tiver um dispositivo compatível, beneficiará da transmissão sem fios de qualidade superior do áudio LE e a bateria dos seus auriculares durará mais tempo do que o Bluetooth tradicional.

Também é possível ligá-los a um smartphone com o transmissor através da inserção do transmissor incluído à porta USB-C do seu smartphone e definição do interruptor no transmissor para "PS5/Mobile".

Estes auriculares têm um desempenho espantoso e baixa latência quando ligados através do transmissor USB-C. Utilizámos a opção "PC" no transmissor wireless para testar este aspeto, mas também utilizámos a definição "PS5/Mobile" e verificámos que não existia uma diferença significativa na latência.

Quando ligado sem fios em qualquer uma das definições, não teve problemas de sincronização entre o vídeo e o áudio. O alcance da ligação sem fios é ligeiramente inferior quando se utiliza a definição "PS5/Mobile", mas isso não será um problema se estiver a jogar a partir do sofá, por exemplo.

Veredicto

Os Sony Inzone Buds de 200€ são um passo na direção certa. O seu conforto, estilo e áudio nítido fazem dos auriculares uma escolha sólida para jogar e ouvir música. No entanto, não têm suporte para Bluetooth convencional e têm um microfone com pouco brilho. Se procura uns auriculares para jogos de alta qualidade que custe menos dinheiro (e não se importa com um arco para a cabeça), consulte outras opções como um headset.

Sony Inzone Buds

PRÓS CONTRAS Ajuste confortável Compatibilidade Bluetooth limitada Boa qualidade de som Controlos limitados Cancelamento de ruído perfeito Microfone levemente abafado

Leia também...