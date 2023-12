WhatsApp revolucionará as videochamadas permitindo ouvir música em conjunto

O WhatsApp tem recebido melhorias, nos últimos tempos, aproximando-se da vontade dos utilizadores e das suas necessidades. Agora, o serviço de mensagens está a trabalhar para revolucionar as videochamadas.

O WhatsApp está em constante desenvolvimento. Aliás, os utilizadores podem conhecer as novidades a partir da sua versão beta, testando as funcionalidades antes de elas chegarem à versão final da aplicação, em futuras atualizações.

Foi através do WABetaInfo que se descobriu o que o WhatsApp tem reservado para as videochamadas. A nova funcionalidade apareceu na última versão beta da aplicação para telemóveis Android, estando acessível a partir do Google Play Beta.

WhatsApp permitirá ouvir música em conjunto nas videochamadas

Em breve, o WhatsApp vai mudar as videochamadas, pois permitirá a partilha de música, enquanto se faz uma chamada de vídeo. Isto é, durante uma videochamada, a outra pessoa poderá ouvir a música que o remetente está a ouvir naquele exato momento.

Trata-se, para já, de uma funcionalidade sem nome, embora se saiba como aparecerá:

O menu indicará "Ouvir vídeo e áudio de música em conjunto", o que nos permite saber que, além de ser possível partilhar música, a funcionalidade também fala em partilhar o ecrã do dispositivo onde a música está a ser reproduzida para que a outra pessoa possa ver.

Ao partilhar o ecrã numa videochamada no WhatsApp, se estiver a ouvir música no Spotify, a música continuará a ser reproduzida, em vez de ser cortada completamente. A mudança é significativa, atribuindo um elemento ainda mais pessoal às videochamadas.

Ainda não existe uma data de lançamento para esta funcionalidade. No momento, apenas alguns utilizadores da versão beta puderam aceder-lhe, ainda que não a tenham utilizado, por ainda não estar funcional.