Apple anuncia um novo protocolo de segurança “inovador” para o iMessage (Mensagens)

A Apple não desiste de tornar o iMessage (Mensagens em Portugal), na melhor aplicação e plataforma de mensagens. E tem conseguido dar modernidade, segurança e inovação ao seu serviço. Agora, nessa continuidade, a empresa de Cupertino anunciou um novo protocolo de segurança "inovador" para o iMessage. Interessante a ideia da Apple!

A Apple anunciou hoje um novo protocolo criptográfico pós-quântico para o iMessage, denominado PQ3. A empresa afirma que este protocolo "inovador" e "topo de gama" proporciona "defesas alargadas mesmo contra ataques quânticos altamente sofisticados".

A tecnológica americana acredita que as proteções do protocolo PQ3 "ultrapassam as de todas as outras aplicações de mensagens amplamente utilizadas", de acordo com a publicação no seu blogue:

Hoje estamos a anunciar a atualização de segurança criptográfica mais significativa da história do iMessage com a introdução do PQ3, um protocolo criptográfico pós-quântico inovador que faz avançar o estado da arte das mensagens seguras de ponta a ponta. Com encriptação resistente a compromissos e defesas extensivas mesmo contra ataques quânticos altamente sofisticados, o PQ3 é o primeiro protocolo de mensagens a atingir aquilo a que chamamos segurança de Nível 3 - fornecendo protecções de protocolo que ultrapassam as de todas as outras aplicações de mensagens amplamente implementadas. Tanto quanto sabemos, o PQ3 tem as propriedades de segurança mais fortes de qualquer protocolo de mensagens em escala no mundo.

iOs 17.4 trará já o novo sistema

O PQ3 será implementado gradualmente para as conversas iMessage suportadas a partir do iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4 e watchOS 10.4 em março, e já se encontra nas versões beta mais recentes destas atualizações, de acordo com a Apple. O visionOS não suportará o protocolo PQ3 durante o lançamento inicial, confirmou a empresa.

A Apple diz que o PQ3 substituirá totalmente o protocolo de criptografia existente do iMessage em todas as conversas suportadas ainda este ano. Todos os dispositivos numa conversa iMessage devem ser atualizados para as versões de software acima referidas ou posteriores para serem elegíveis.

Criptografia pós-quântica

O iMessage já suporta encriptação de ponta a ponta, mas os protocolos criptográficos existentes que são normalmente utilizados pelas aplicações de mensagens baseiam-se em problemas matemáticos que poderão ser resolvidos por futuros computadores quânticos.

Como tal, o PQ3 foi concebido para proteger os utilizadores contra ataques do tipo "Harvest Now, Decrypt Later", em que agentes maliciosos recolhem grandes quantidades de dados encriptados agora e os armazenam na esperança de os poderem desencriptar com um computador quântico no futuro:

Embora estes computadores quânticos ainda não existam, os atacantes com muitos recursos podem já preparar-se para a sua possível chegada, tirando partido da diminuição acentuada dos custos modernos de armazenamento de dados. A premissa é simples: estes atacantes podem recolher grandes quantidades de dados encriptados de hoje e armazená-los para referência futura. Mesmo que não consigam desencriptar nenhum destes dados hoje, podem retê-los até adquirirem um computador quântico que os possa desencriptar no futuro, um cenário de ataque conhecido como Harvest Now, Decrypt Later.

A Apple diz que o PQ3 atinge o que chama de segurança de "Nível 3", o que significa que protege "tanto o estabelecimento inicial da chave quanto a troca contínua de mensagens".

Esta é mais uma razão para a Apple não querer abrir a sua plataforma a outros players deste mercado. E não está confiante que o caminho é o que apregoa a Google... entre outros!

Todos os detalhes estão explanados no blog da empresa com um artigo dedicado e pormenorizado sobre o tema.