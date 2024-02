Neon Blood, uma aventura gráfica diferente

E editora Meridiem Games e a equipa de desenvolvimento indie ChaoticBrain Studios, revelaram recentemente o primeiro trailer para Neon Blood, o seu próximo jogo. Trata-se de uma aventura gráfica futurista, com um ambiente muito próprio e que pode ser uma alternativa interessante.

Neon Blood é uma aventura gráfica (JRPG, ou Japanese Role Playing Game) que apresenta um grafismo 2.5D baseado no uso de Sprites 2D PixelArt com ambientes 3D.

Trata-se de uma aventura futurista e distópica que apresenta um ambiente muito peculiar. Recebeu o seu primeiro trailer, Welcome to Viridis.

A ação de Neon Blood ocorre no ano de 2053, imediatamente após a Terceira Guerra Mundial, período no qual a Humanidade se viu reduzida a uma única Mega-Cidade, Viridis. Trata-se de uma gigantesca metrópole que é composta por duas cidades distintas, a luxuriante Bright City e a distópica Blind City.

Axel McCoin, é um detective de Blind City, com forte ideais e noções sobre justiça e equilíbrio. Motivado pela suas ideias bem vincadas, Axel insurge-se contra as injustiças causadas pela drástica diferença de classes existente entre as duas cidades, tornando-se um símbolo de uma revolução.

Na sua demanda pela justiça, Axel vai encontrar aliados poderosos que o ajudarão a atingir os seus fins, bem como também irá encontrar alguns inimigos que tentarão travá-lo, como por exemplo Ruby Emerald, que fará todo o possível para frustrar os planos de Axel.

Os jogadores terão de usar as habilidades de detetive que Axel McCoin possui, para revelar os segredos obscuros de Viridis e iniciar uma revolução que poderá destruir os alicerces da própria sociedade.

Neon Blood está a ser desenvolvido para PC (via Steam), PlayStation, Xbox e Nintendo Switch e deverá ser lançado mais para finais de 2024.