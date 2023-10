Portugal: Preço da eletricidade baixou! Gás disparou…

Portugal foi um dos cinco países da União Europeia em que o preço da eletricidade para consumo doméstico diminuiu no primeiro semestre de 2023. De acordo com a Eurostat, em outros países da União Europeia o valor subiu.

Preço da eletricidade baixou 6% em Portugal...

O preço da eletricidade desceu 6% em Portugal, apenas suplantado pela Dinamarca (-15%) e pela Espanha (-41%), enquanto Malta e Luxemburgo tiveram reduções de 3% e 0,4%, respetivamente.

Nos outros 22 países da União Europeia, os preços da eletricidade para consumo doméstico continuaram a subir, embora de forma mais moderada do que no segundo semestre de 2022. Os Países Baixos lideram a tabela, com um crescimento de 953%, motivado por razões fiscais, seguindo-se a Lituânia (88%), a Roménia (77%) e a Letónia (74%).

Preço do Gás subiu 68%

Retrativamente aos preços do gás para consumo doméstico, Portugal encontra-se entre os países do meio da tabela, com um aumento de 68% no primeiro semestre de 2023.

A lista é liderada pela Letónia (139%), Roménia (134%), Áustria (103%), Países Baixos (99%) e Irlanda (+73). Apenas três países registaram um decréscimo dos preços do gás (Estónia, Croácia e Itália), mas com valores da ordem dos 0 ou -0,6%,

Os preços da energia dispararam no primeiro semestre de 2022, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, tendo sido estabilizados por medidas de apoio nos diversos países, que, entretanto têm vindo a ser reduzidas.