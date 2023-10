Os ecrãs táteis ainda não são para todos, mas com a tecnologia BrushLens poderão vir a ser

Esta capa de smartphone de alta tecnologia poderá ajudar a tornar os ecrãs táteis acessíveis a todos. Conheça o BrushLens!

Os ecrãs táteis ainda não são para toda a gente. Aliás, para as pessoas cegas ou com falta de controlo nos dedos, as interfaces de ecrã tátil, como as utilizadas em espaços ou máquinas de self-service, podem ser praticamente impossíveis de utilizar.

Este novo dispositivo experimental utiliza o smartphone do utilizador para fazer o trabalho e democratizar os ecrãs táteis, abrindo-os a todos.

Muitas das tecnologias que nos rodeiam requerem algumas suposições sobre as capacidades dos utilizadores, mas as interações aparentemente intuitivas podem, na verdade, ser um desafio para as pessoas. As pessoas têm de ser capazes de utilizar estes ecrãs táteis inacessíveis no mundo. O nosso objetivo é tornar essa tecnologia acessível a todos.

Explicou o estudante de doutoramento Chen Liang, primeiro autor de um artigo sobre a tecnologia.

O BrushLens procura democratizar os ecrãs táteis

O BrushLens é, essencialmente, uma capa de smartphone de alta tecnologia, que deixa o ecrã do smartphone visível e acessível, na parte frontal, com uma janela para a câmara traseira do smartphone espreitar, na parte traseira. Essa janela é rodeada por um anel de "autoclickers", que alteram a capacitância de um ecrã tátil para simular um toque de dedo.

Quando um telemóvel equipado com BrushLens é movido sobre a superfície de um grande ecrã tátil, o telemóvel é capaz de ler o texto apresentado através da sua câmara. Uma aplicação que acompanha o equipamento diz as palavras à medida que o telemóvel passa por cima delas.

Assim que o utilizador desejar clicar em qualquer uma das palavras apresentadas, pode tocar num botão grande e fácil de aceder no ecrã da aplicação do telefone ou utilizar a função de leitor de ecrã existente (em que as seleções podem ser feitas através de simples passagens ou outros gestos).

Quando o sistema for mais desenvolvido, o utilizador também poderá simplesmente recorrer a um comando de voz.

Além de tudo isto, uma vez mapeada a disposição de um ecrã, a aplicação pode guiar verbalmente o utilizador através dele.

A tecnologia foi testada em 10 voluntários, quatro dos quais sofriam de tremores ou espasmos e seis eram deficientes visuais. Em todos os casos, após uma curva de aprendizagem inicial, o dispositivo melhorou a sua capacidade de utilizar ecrãs táteis.

Atualmente, o BrushLens adota uma forma de protótipo funcional e está a ser desenvolvido na University of Michigan, por uma equipa liderada pelos professores Anhong Guo e Alanson Sample.