Maior distribuidora de eletricidade do Hawaii está a ser acusada de provocar os incêndios

Infelizmente uma das notícias diárias são os incêndios no Hawaii, mais concretamente na ilha de Maui, que devastaram e destruíram quase por completo toda a belíssima região. Para já ainda não há uma noção dos danos totais, mas o número de mortos continua a aumentar. E as mais recentes informações indicam que a maior distribuidora de eletricidade do Hawaii está agora a ser acusada de ter provocado os incêndios, uma vez que deixou as linhas elétricas em funcionamento.

Os fortes incêndios que atingiram a ilha havaiana de Maui já fizeram pelo menos 96 mortos, de acordo com os dados mais recentes. Para além das vítimas, este fenómeno consumiu e destruiu a região praticamente inteira, deixando para trás um triste cenário marcado por ruínas, floresta queimada e muitas pessoas desaparecidas.

A cidade de Lahaina, que é muito procurada e atrai cerca de 2 milhões de turistas por ano, foi uma das mais afetadas e as paisagens maravilhosas transformaram-se em negro e fumo, num verdadeiro quadro de destruição.

Os incêndios foram inicialmente espoletados pelos ventos fortes do furacão Dora, mas agora há mais algumas informações sobre o que terá levado às suas dantescas proporções.

Maior distribuidora de eletricidade do Hawaii acusada de provocar os incêndios

Segundo as mais recentes notícias, a Hawaiian Electric, que é a maior distribuidora de eletricidade do Hawaii, está a seu acusada de ter provocado e promovido os incêndios na ilha de Maui. Os detalhes indicam que três escritórios de advogados, em representação de pessoas afetadas em Lahaina, já abriram uma ação coletiva contra a empresa de eletricidade acusando-a de ter deixado as linhas elétricas abertas, mesmo com as previsões de vento forte de alto risco.

As acusações indicam que a distribuidora, que fornece energia a 95% de todo o estado do Hawaii, "indesculpavelmente deixou as suas linhas de energia operacionais durante as condições previstas de alto risco de incêndio". O processo acrescenta ainda que "a destruição poderia ter sido evitada se os réus tivessem ouvido os avisos do Serviço Nacional de Meteorologia e desligado a energia das suas linhas elétricas durante o evento de vento forte que era esperado".

Nos EUA é comum desligar-se as linhas de energia por questões de segurança pública durante as condições meteorológicas de risco elevado, especialmente na zona oeste do país, exatamente porque as linhas já provocaram vários outros incêndios.

Por sua vez, neste domingo (13), a Hawaiian Electric disse em comunicado que o fornecimento de eletricidade foi restaurado em 60% para todos os afetados e que tem cerca de 300 técnicos no terreno a repor energia aos clientes. Contudo, até ao momento, a empresa ainda não se pronunciou acerca destas acusações.